Gil do Vigor, Ana Maria Braga e Camilla de LucasReprodução/Globo

Publicado 30/12/2021 13:14

Rio - Gil do Vigor relembrou momento não televisionado com Camilla de Lucas durante o "Big Brother Brasil 21" durante o "Mais Você" desta quinta-feira. Além deles, João Luiz, também do "BBB 21", e Thelma Assis, da edição anterior, estavam presentes no programa de Ana Maria Braga para falar sobre as mudanças após participarem do reality.

Ele, que ficou em quarto lugar, disse que o ápice da relação com a vice campeã não foi televisionado, mas que aconteceu durante a festa que aconteceu após a eliminação falsa de Carla Diaz. Nesta festa, eles decidiram não beber muito e se encontraram em um dos quartos para conversar, falar sobre divino, espiritualidade e destino.

"A gente estava conversando que a gente poderia ter entrado em outros anos. Mas Deus planejou algo que a gente não sabia como, que era muito grandioso para a gente. Porque a Cami, ela quis se inscrever, perdeu a data, não conseguiu e entrou como Camarote... Eu me inscrevi dois anos atrás, não fui para o PhD, porque se eu tivesse ido para o PhD eu não estaria no 'Big Brother'. Então tudo foi feito muito certinho, como se Deus falasse assim: 'Eu vou organizar'", relembrou o economista.

"A gente orou e cantou hinos. Foi muito especial, de verdade. A gente sentiu ali naquele momento que era Deus conversando com a gente. E foi, inclusive, um dia antes de a Carla (Diaz) voltar do paredão falso", acrescentou o pernambucano.

Neste momento, João Luiz disse que lembra do momento em que os dois sumiram. "Eu lembro de olhar para o lado na festa e perguntar (para Sarah Andrade): 'Gente, cadê a Camilla, cadê o Gil? Eles sumiram'", relembrou o professor de Geografia e apresentador.