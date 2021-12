Patrícia Abravanel e Silvio Santos em foto antiga durante o Programa do Silvio Santos - Reprodução da internet

Patrícia Abravanel e Silvio Santos em foto antiga durante o Programa do Silvio SantosReprodução da internet

Publicado 31/12/2021 12:41

Rio - Patrícia Abravanel participou do programa "A Praça É Nossa", de Carlos Alberto de Nóbrega, na noite desta quinta-feira, e falou sobre a ausência do pai, Silvio Santos, nos domingos do SBT desde o início da pandemia da Covid-19. Além de garantir que ele vai voltar, a apresentadora do "Vem Pra Cá" ainda desabafou sobre as cobranças por ser filha de quem é.

fotogaleria

Carlos Alberto elogiou a evolução de Patrícia ao longo dos anos. "Por sua causa eu não saio de casa aos domingos e não vejo outra coisa, eu assisto seu programa inteiro, porque eu vejo quanto você lutou, quanto você chorou, quanto você apanhou para chegar aonde você chegou. Você no começo era 'inexperiente', depois passou a ser uma esperança, aí você ganhou um prêmio de revelação e hoje você é uma realidade", disse Carlos Alberto, que ainda completou.

Na sequência, ele afirmou que ela já ocupa o lugar do pai na TV e Patrícia rebateu. “Você comanda, você apresenta o programa mais importante e antigo da TV brasileira, porque seu pai foi o maior comunicador de todos os tempos...”, ponderou Nóbrega, sendo interrompido por Patrícia. “Ainda é, gente. Ele vai voltar”, respondeu ela.

“Ele vai voltar! Se você deixar, porque você está boa demais", destacou Carlos novamente. "Não, ele vai voltar! Quero que ele volte, só estou cobrindo ele nesse período", continuou a filha 04 de Silvio Santos, que desabafou sobre o desafio de substituir seu pai nos domingos da emissora.

"Sei que as portas já estavam abertas para mim, muito mais fácil que qualquer outra pessoa por ser filha. Mas, também por ser filha, [existe] aquela cobrança e as pessoas não acreditaram [no meu trabalho]. Nem liguei e fui fazendo meu caminho. Agora, estar no Programa Silvio Santos eu acho que até é mais fácil, porque substituir o insubstituível é impossível", afirmou Patricia.