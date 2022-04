Renato Góes vive o personagem José Leôncio na primeira fase de ’Pantanal’ - fotos TV Globo / Divulgação

Renato Góes vive o personagem José Leôncio na primeira fase de ’Pantanal’fotos TV Globo / Divulgação

Publicado 06/04/2022 07:00

Rio - O ator Renato Góes, de 35 anos, vem fazendo o maior sucesso no remake da novela “Pantanal”, da TV Globo. Na trama de Benedito Ruy Barbosa, adaptada pelo neto do autor, Bruno Luperi, o artista vive José Leôncio, um rapaz criado pelo pai, Joventino (Irandhir Santos), em comitivas pelo país. Após alguns anos, os dois se estabelecem no Pantanal, mas Joventino some e deixa o filho sozinho à sua espera. O peão, então, se apaixona por Madeleine (Bruna Linzmeyer), com quem terá um herdeiro, Jove (Jesuíta Barbosa), mas as diferenças culturais vão separar o casal.

fotogaleria

Na primeira versão de “Pantanal”, José Leôncio era interpretado pelo ator Paulo Gorgulho. Renato Góes conta que assistiu ao trabalho de seu antecessor para se preparar para a novela e pretende deixá-lo orgulhoso. "Assisti (à novela original) com certeza, que eu não sou besta", brinca o ator. "Assisti para pegar tudo de bom que ele (Paulo Gorgulho) fez. Ele arrasou", completa o artista, que também conferiu a trama original nas duas vezes em que ela foi ao ar: na TV Manchete, em 1990, e a reprise, no SBT, em 2008.



"As duas vezes que a novela passou me marcaram. No início, eram mais os nomes de alguns personagens, quando passou em 90. E tinha também a música da abertura, que marcava muito. Eu ficava com aquilo na cabeça", afirma. "Mas eu fui rever mesmo agora. Fui realmente assistir para entender a dramaturgia e aproveitar aquilo. A nossa grande função é que, no mínimo, que aqueles atores e o Benedito se sintam homenageados. Claro que cada um dá sua cara aos seus personagens, mas foi de extrema importância a primeira obra como base para todos nós", garante o ator, que relembra a alegria de ter sido convidado para o elenco.



"É um baita desafio, mas muito gostoso. Quando recebi a ligação do Papinha (Rogério Gomes, diretor) me tremi da cabeça aos pés. Eu já acompanhava há um tempo a expectativa que vinha em cima das escalações (dos atores para a novela) e sabia que seria uma responsabilidade muito grande".



Preparação



Para entrar no universo de "Pantanal" e "perder o encanto" com a imensidão do local, Renato Góes contou com a ajuda de dois amigos que têm uma fazenda por lá. O ator e sua mulher, a atriz Thaila Ayala, também ficaram hospedados alguns dias na casa de Almir Sater.



"Eles abriram as porteiras pra mim e eu pude passar um tempo lá, assim como o Almir me recebeu na casa dele também. Pude passar uns quatro dias antes de começar a gravar na casa do Almir… A minha intenção era realmente começar a perder aquele grande encanto que você tem quando chega no Pantanal e não consegue conceber… Mas isso foi difícil porque a cada cenário que eu chegava, tinha uma coisa muito linda nova”, explica o ator, que comemora o fato de ter passado alguns meses com os colegas de elenco no local.



"O convívio natural que acabou rolando nesses 50 dias que eu passei lá direto, filmando com todo o elenco, com as pessoas de lá, peças fundamentais que nos ajudaram… Foi uma preparação muito prazerosa, a pressão ficou mesmo no início, na expectativa. Depois que começaram as gravações, foi tudo muito bom. A gente conseguiu absorver muito e trocar muito. Fiquei muito lisonjeado e feliz com as trocas que a gente teve no início do processo”, diz o ator, que já encerrou sua participação nas filmagens.



Coincidência

Renato conta que há uma grande coincidência entre ele e Paulo Gorgulho, o primeiro José Leôncio. Assim como o veterano, Renato também levou a mulher "escondida" para as gravações. Além disso, Thaila também estava grávida e seu esconderijo também foi a casa de Almir Sater.

"Teve uma coincidência muito grande. Thaila foi me visitar lá e eu pedi pro Almir escondê-la na casa dele. Ela foi direto pra lá e estava grávida de seis meses. O Paulo Gorgulho, quando fez a primeira versão, também levou a mulher escondida pra casa do Almir e ela também estava grávida de seis meses", revela o ator, que recorda a aparição de uma onça como um dos momentos mais especiais que vivenciou no Pantanal.

"Teve uma vez que apareceu uma onça... Eu fiquei esperando a hora de recuar, ela veio em nossa direção, peguei o celular, comecei a filmar e foi uma experiência maravilhosa. No dia seguinte, a gente voltou pra ver as pegadas, as batidas da onça no lugar por onde ela tinha passado. Foi muito especial e vai ficar marcado pra sempre na minha memória. Paulinha (mulher de Almir Sater), Almir e Thaila com uma onça no pôr do sol foi realmente inesquecível".