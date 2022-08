Nanda Costa celebra primeiro trabalho na TV após gravidez: 'Pura adrenalina'

Luna (Nanda Costa) se transforma em Konga, a Mulher Gorila, na 2ª temporada de 'Cine Holliúdy' - Globo / Estevam Avellar

Luna (Nanda Costa) se transforma em Konga, a Mulher Gorila, na 2ª temporada de 'Cine Holliúdy' Globo / Estevam Avellar

Publicado 23/08/2022 07:00

Rio - Nanda Costa já retornou aos trabalhos como atriz, dez meses após dar à luz as gêmeas Kim e Tiê, frutos do relacionamento com a percussionista Lan Lanh. Em breve, a artista poderá ser vista em uma participação especial na segunda temporada da série 'Cine Holliúdy', que estreia hoje, na TV Globo, depois de 'Pantanal'. Sem esconder a animação com o novo projeto, a Nanda fala sobre a emoção de estar de volta às telinhas.

"Tudo ficou diferente depois da maternidade. Menos o meu amor pela minha profissão. O mais legal é pensar que, lá na frente, minhas filhas vão poder assistir a esse trabalho, e saber que foi a primeira coisa que fiz depois da chegada delas. Fora que chegar em casa, depois de um dia maravilhoso de trabalho, e encontrá-las sorrindo e pulando de alegria porque eu voltei pra casa não tem preço", declara Nanda.

A atriz de 35 anos ainda relembra o momento em que foi convidada por Chico Accioly, diretor de elenco da TV Globo, e por Patrícia Pedrosa, que assina a direção artística, para participar da série. "Faltava uma semana pra acabar minha licença-maternidade, o Chico me ligou enquanto estava em reunião com a Patrícia. Ele sugeriu meu nome e ela me convidou ali mesmo. Eu amei o convite. Já queria trabalhar com Patrícia fazia um tempo", afirma.

Na trama exibida semanalmente às terças-feiras, Nanda surge como Luna, uma jovem que chega à cidade fictícia de Pitombas, no Ceará, como atração do parque de diversões comandado por seu pai. Filha da Mulher Barbada (Suzy Lopes), ela sofre com uma maldição que a faz se transformar em Konga, a Mulher Gorila, nas noites de Lua cheia.

Sobre a preparação para interpretar a fera, Nanda destaca a pesquisa que realizou e as cinco horas necessárias para ser feita toda a caracterização. "Eu vi, pela internet, vários vídeos de gorilas, macacos e principalmente das Kongas de circos e parques. Mas confesso que a caracterização da personagem, feita pela Emi Sato, foi a minha maior inspiração. É inacreditável o trabalho dela. Eu virei um bicho", brinca a artista.

"Sem dúvidas, essa foi a caracterização mais incrível que já vi. A primeira vez levou quase cinco horas pra ficar pronta. Mas valeu a pena cada segundo. Nos últimos dias de gravação, nossa caracterizadora já estava realizando em menos de três horas. Quando eu chegava no camarim, me sentia super importante, ficava cercada pela equipe de caracterização. Todos juntos pra deixar a Konga perfeita", conta.

O que muda o cenário de Luna é o encontro com Francis, protagonista vivido por Edmilson Filho. O dono do cinema que dá título à série leva a moça para atuar nos filmes que produz, continuando a batalha divertida entre as telonas e a televisão. Nanda relembra a sensação de gravar as cenas que fazem homenagem ao clássico 'King Kong', auxiliando o cinemista que fez sucesso com o público na primeira temporada de 'Cine Holliúdy', exibida em 2019.

"Foi pura adrenalina. Com direito a fogo, cenas nas alturas, cabos de aço e tudo mais. Claro que tudo isso em total segurança. Mas o que acontece é que, depois que virei mãe, fiquei muito mais medrosa. Até viajar de avião eu tenho medo agora", diz ela, aos risos.

Com a estreia da nova temporada, Nanda Costa rasga elogios para o elenco, que ainda inclui a recém-chegada Luisa Arraes na pele de Francisca, enquanto Heloísa Périssé, Matheus Nachtergaele e Haroldo Guimarães reprisam os papéis do primeiro volume. "Foi uma alegria enorme fazer parte desse projeto. 'Cine Holliúdy' é um primor. É lúdico. A direção da Patrícia Pedrosa é precisa. O elenco é dos sonhos. Dá vontade de ficar assistindo a genialidade de cada um. Fui muito bem recebida para essa participação", celebra.