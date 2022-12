Deolane Bezerra faz live para expor ’falcatruas’ de ’A Fazenda 14’ - Reprodução

Publicado 08/12/2022 08:20

Rio - A advogada Deolane Bezerra, de 34 anos, que ficou conhecida após a morte de seu marido, MC Kevin, fez uma live nesta quarta-feira, enquanto o reality show "A Fazenda 14" estava sendo transmitido na RecordTV, para esclarecer os motivos que a fizeram abandonar o programa.

Deolane acusou a emissora de oferecer um acordo para que ela não falasse mal da atração. "Eles falaram que, se eu ficasse quietinha, eu não pagaria multa, receberia cachê, receberia merchan, receberia tudo... Eu preferi não receber e vamos para a Justiça", disse.

A advogada também fez questão de dizer que o reality show é manipulado. "A Fazenda é a maior mentira da TV brasileira. Adoece inúmeras pessoas. É a maior falcatrua, é tudo mandado, é tudo combinado. É o que eles querem, eles não deixam ninguém jogar", garantiu a ex-peoa, que também se exaltou ao falar sobre Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda". "Tenho certeza que o terror do senhor Carelli daqui para frente será eu. Tanto dele quanto da emissora que compactua com as mesmas coisas que ele", esbravejou.

E sobrou até para a apresentadora do reality show, Adriane Galisteu. É que durante os programas, Adriane tem o costume de contar para os peões e o público que eles estão no primeiro lugar dos assuntos mais comentados do Twitter. No entanto, como a live de Deolane foi no mesmo horário de "A Fazenda", a advogada mandou uma indireta.

"Um beijo pra vocês, gente, chegamos a meio milhão de pessoas aqui. Sei que muitas vem pra xingar, mas eu não ligo, só olho o lado bom da coisa. Hoje a Galisteu não pode falar 'somos número 1 no Twitter', a live da doutora é que tá. Eles não precisavam de mim lá não, queriam me ridicularizar", provocou.

Deolane também criticou o fato de Adriane Galisteu não tê-la parabenizado por seu aniversário no programa ao vivo. "Mas como esquecido? O meu aniversário foi em uma terça-feira em um programa ao vivo. Ela não assiste ao programa? Será que é tão ruim assim? Ela não viu que era o meu aniversário? Não viu os parabéns antes do ao vivo? Não, né? E minha família questionou e ela veio se desculpar", disse.

"É Adriane Galisteu, quando você me pedia para fazer live na Fazenda 13 porque a sua tinha 3 mil seguidores e comigo batia 30, 40 mil, eu era legal. Beleza", acusou.

'Já ganhei quase 10 vezes o prêmio'

Durante a live, que também contou com a participação de Pétala Barreiros, Deolane disse que já ganhou quase 10 vezes o prêmio de "A Fazenda 14". Este ano, o vencedor leva para casa a quantia de R$ 1,5 milhão. "Não vou mentir para vocês, o prêmio da 'Fazenda' eu já ganhei quase 10 vezes — se for juntar a minha saída com os contratos fechados agora, entendeu?", garantiu.

A ex-peoa ainda disse que vai abrir precedente na Justiça para "todas as pessoas que foram lesadas" pelo reality show. "Vocês [produção] ferraram com o psicológico de inúmeras pessoas. E eu vou abrir muito precedente na Justiça para todas essas pessoas que foram lesadas por vocês correrem atrás dos diretos delas", disparou.

"Até porque, os valores de patrocínios arrecadados por vocês dão para pagar, né? É legal dar o prêmio de R$ 1,5 milhão retendo 27,5% e arrecadar R$ 300 milhões de patrocínio. E ainda querem que eu faça propaganda de graça", finalizou.