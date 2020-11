Reis diz que Caxias vai experimentar um ótimo governo Divulgação

Publicado 16/11/2020

Duque de Caxias - Após vencer no primeiro turno, com 52,55% dos votos válidos, Washington Reis disse ao O DIA que os próximos anos serão marcados como “o melhor mandato da história da cidade”. O atual prefeito de Duque de Caxias se reelegeu com uma larga vantagem sobre o segundo colocado. Reis teve, ao todo, 212.354 votos; enquanto o segundo colocado, Marcelo Dino (PSL), teve somente 71.335 votos.



Washington Reis afirmou que até o fim desse ano serão inauguradas novas creches e novos equipamentos de saúde, como UBS. Ele ressaltou ainda a reforma de mais de 150 praças em todos os distritos caxienses.



“Estou indo para o meu terceiro mandato como prefeito. É a minha décima vitória na política. E tenho certeza que o melhor ainda está por vir. Duque de Caxias terá o maior mandato da história. Fico feliz e agradecido a Deus e ao povo de Duque de Caxias por ter confiado em mim”, disse Washington Reis.



O político ressaltou ainda a vitória dos vereadores. Dos 29 eleitos, 25 vão formar a base de situação da prefeitura.



“A chapa da Andréia Zito (que ficou em quarto lugar) não fez um vereador. Nós elegemos 25. Isso mostra a nossa base e o quanto nosso trabalho foi aprovado pela população”, destacou.



Na Justiça



Washington Reis aparece com o status da votação como “anulado sub judice”. Isso significa que os votos conferidos a ele foram armazenados em separado e só serão validados, caso Reis consiga derrubar a impugnação em recurso no TSE.



O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio indeferiu o registro da candidatura de Washington Reis, na última semana. O TRE acatou o pedido do Ministério Público Eleitoral, que enquadrou Reis na Lei da Ficha Limpa por causa de uma condenação de crime ambiental no Supremo Tribunal Federal (STF). Como cabe recurso, Reis continuou sendo candidato.



De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no caso de candidatos a prefeito, que estão com a candidatura “indeferida com recurso”, eles podem até passar para o segundo turno. Mas se for o mais votado, não pode ser diplomado e nem empossado até o fim do processo. E se, ao final, a candidatura cair e ele tiver sido o mais votado, pode ocorrer nova eleição.