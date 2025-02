Caxias lança serviço de participação popular para melhorar serviço público - Divulgação

Publicado 04/02/2025 20:55

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Ouvidoria Geral, lançou o programa “Fala Caxiense”, uma ação que incentiva a população a avaliar os serviços públicos oferecidos no município. Por meio de um formulário online, os moradores podem indicar quais áreas precisam de melhorias, contribuindo diretamente para a gestão eficiente dos recursos públicos.



O processo de participação é simples e acessível. O munícipe preenche o formulário do Google, seleciona os serviços que considera passíveis de melhoria e, ao final, clica no botão “enviar” para registrar sua contribuição. Os dados coletados serão analisados e usados na formulação de estratégias para aprimorar os atendimentos à população. O programa permanecerá ativo até 10 de março de 2025, garantindo tempo suficiente para que mais cidadãos expressem suas opiniões.



O ouvidor-geral do município, Edrísio Avelino da Costa, reforça a importância da participação da população nesse processo.

“Nossa ouvidoria tem o compromisso de ouvir a população de maneira direta e transparente. Queremos entender as reais necessidades dos moradores e trabalhar para que os serviços públicos atendam melhor a cada cidadão. O “Fala Caxiense” é um canal democrático, que permite essa escuta ativa e contribui para uma gestão mais eficiente e alinhada às demandas da sociedade”, destacou.