Ceia pronta de Natal é alternativa para economizar

Rio - Para quem gosta de praticidade e não quer perder tempo na cozinha no Natal, diversas padarias do Estado do Rio estão oferecendo a ceia natalina completamente pronta. O serviço é uma mão na roda de muitas famílias, podendo também ser uma economia, quando se coloca na ponta do lápis o custo para ir ao mercado, o uso do gás, do tempo, entre outros.

Como as sugestões são sempre de dar água na boca, O DIA reuniu doze lugares para que o leitor possa fazer a encomenda e curtir ainda mais com a família, sem preocupações. Atenção com os prazos! Os pedidos podem ser feitos até o dia 22 de dezembro, no máximo, conforme cada loja.

"A economia com a ceia pronta está no tempo e na grande conveniência", afirma Marco Quintarelli, consultor de varejo. "O consumidor tem a oportunidade de só chegar em casa e servir os pratos com quitutes mais elaborados", diz. Mas é necessário estar atento à quantidade de alimentos. "Essas comidas geralmente sobram para dois ou três dias seguintes. Então, é bom avaliar antes para que supram o necessário, sem que sobre ou se desperdice", orienta.



Para encomendar

No supermercado Extra, por exemplo, há opções de ceia completa por menos de R$ 100. O Kit Boas Festas serve até quatro pessoas e custa apenas R$ 87. O preço é válido ao ativar o desconto de 20% no aplicativo da rede Clube Extra. As encomendas na rotisserie e confeitaria até 12h do dia 22.



Já na Confeitaria Majestosa, o tender (kg) é vendido a R$99 e o chester (4kg) a R$ 195. A encomenda deve ser feita na loja até o dia 22. O endereço é Rua Cambauba 1187, Ilha do Governador.