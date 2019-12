Fácil acesso ao distrito industrial, proximidade com o comércio e os pontos turísticos e, claro, a grande demanda. Foram alguns dos atrativos que levaram duas conhecidas redes de hotelaria a se instalarem

na cidade de Três Rios.

“No início, pensei: como vamos fazer para ocupar tantos quartos? Mas logo a demanda foi preenchida. Hoje, além de turistas, funcionários de empresas e executivos, os estudantes também estão entre os ocupantes. Há períodos em que as redes atingem 100% de ocupação”, diz o prefeito Josimar Salles.



Um desses empreendimentos é o Intercity. Inaugurado em março deste ano, o hotel está situado na Rua

da Bandeira, no centro da cidade, junto à Praça São Sebastião, onde estão alguns dos principais pontos turísticos da região: a prefeitura, a Igreja Matriz, o Teatro Celso Peçanha, a Casa de Cultura e o Shopping Olga.



Composto por 154 apartamentos, o Intercity Três Rios é gerenciado por Cristiane Holanda, profissional que estava à frente do Intercity Teresópolis há dois anos e tem passagem por redes internacionais.



Entre os serviços oferecidos estão café da manhã, Wi-Fi, estacionamento, fitness center e room service. Além disso, o hotel conta com restaurante e lobby bar, que ficam abertos ao público.



Vale ressaltar que o hotel também é “pet friedly”, aten-

dendo os clientes que desejam se hospedar com seus animais de estimação.