Infraestrutura de Três Rios em franco crescimento

É natural que o crescimento econômico de um município atraia novos moradores. Principalmente com o aumento da oferta de empregos. O que só é possível graças à chegada de novas indústrias e empresas, que por sua vez, se sentem atraídas pelas facilidades oferecidas.

Incentivo fiscal, segurança, localização privilegiada e proximidade com outros estados, são alguns fatores que contribuem para os avanços. Com o crescimento populacional, a infra-estrutura também precisou ser atualizada.

Não à toa, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios (Saaetri) tem se preocupado com a amplia-

ção do abastecimento de água em diversos pontos da cidade. Uma das ações foi a construção da Estação de

Tratamento de Água (ETA), realizado no ano passado, no distrito industrial de Bem-posta.

Com investimento de aproximadamente R$ 2 milhões, a nova estação também teve papel fundamental para viabilizar a instalação da GE Celma na região. A estação tem capacidade para tratar 25 mil litros de água por hora e possui um reservatório de 500 mil litros.

Outra estação também foi construída na Rua Direita, aumentando o fornecimento em mais 80 mil litros de água a cada hora. Outro destaque foi a instalação de reservatórios nos bairros Santa Terezinha e Monte Castelo, onde a armazenagem é de 300 mil e 100 mil litros de água, respectivamente.