Uma década. Este foi o tempo que a população de Três Rios esperou para ver a reforma da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do município.

Apesar das obras, iniciadas em novembro, a unidade continua prestando atendimento por meio de uma tenda móvel, instalada no estacionamento da própria Upa.



Além de melhorias no piso, uma nova pintura e a troca de móveis e equipamentos estão previstas. A expectativa é de que o trabalho seja concluído no primeiro semestre de 2020.



Segundo a Secretaria de Saúde, a Upa recebe cerca de 12 mil pacientes mensalmente e é um dos principais polos de emergência na região. A unidade também é procurada por moradores de Paraíba do Sul, Areal, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Chiador e Santana do Deserto, sendo os dois últimos municípios de Minas Gerais.

OBRAS TRAZEM MELHORIAS



Após as obras, a Upa funcionará em horário integral (24 horas por dia) com atendimento de urgência e emergência, baixa e média complexidade nas áreas de clínica médica, pediatria, odontologia, com

raio-x, eletrocardiografia e exames laboratoriais.

“Montamos o hospital de campanha, em parceria com o Governo Estado. Com o decorrer da obra, faremos mudanças internas para minimizar os impactos e problemas no fluxo de atendimento. Pedimos a compreensão da população, pois temos um grande volume de atendimentos que não podem parar”, disse o prefeito Josimar Salles.