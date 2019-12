Os mais de 34 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS já podem consultar quando vão receber no ano que vem. Foi divulgada ontem a tabela de pagamentos do instituto. Para saber o dia correto do seu pagamento, o segurado precisa saber o número do benefício. Cada benefício pago pelo INSS é composto por uma numeração única e segue um padrão de 10 dígitos no seguinte formato: Número do Benefício (NB): 999.999.999-9. É importante destacar que não se considera o dígito.

O número a ser observado é o penúltimo algarismo.

Além dessa informação, também é necessário observar se o benefício é de um salário mínimo ou acima dele. Isso porque as datas variam. Nos últimos cinco dias úteis do mês recebem os que ganham o piso. Os que têm benefício superior a esse valor, ganham nos primeiros cinco dias úteis do mês seguinte.

O segurado também pode consultar sua carta de concessão do benefício. Nesse documento, que é enviado pelo INSS quando a aposentadoria é concedida, há a informação de qual é o dia útil do mês em que haverá o pagamento, mas é melhor o segurado tomar cuidado com a interpretação desse dado. Um cartão terminado em 4, por exemplo, terá o pagamento no quarto dia do calendário, e não no quarto dia útil do mês, como diz a carta de concessão.

Os idosos com 65 anos de idade ou mais e as Pessoas Portadoras de Deficiência, enquadradas na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), também devem seguir o novo calendário. Quando houver feriado municipal, estadual ou federal, o pagamento do benefício deverá ser feito no dia útil seguinte. O prazo para saque dos benefícios com cartão é até o final do mês seguinte (aproximadamente 60 dias) ao da disponibilização do valor na conta. Caso o segurado não faça o saque nesse período, os valores correspondentes serão devolvidos ao INSS.

Em caso de dúvidas, é possível ligar para a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. O serviço está disponível de segunda a sábado das 7h às 22h (horário de Brasília).