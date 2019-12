Rio - Finalizando o pagamento do FGTS, os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro e que não são correntistas da Caixa poderão sacar a partir de amanhã o fundo já com o novo limite de R$ 998. O valor integral só poderá ser resgatado por quem , no dia 24 de julho, tinha até um salário mínimo (R$ 998) na conta.

Os trabalhadores que possuíam saldo acima de R$ 998,00 só terão direito ao Saque Imediato de até R$ 500 por conta de FGTS. Aqueles que tinham até R$ 500 na conta de FGTS na mesma data não terão valores complementares a receber.

A fim de facilitar o atendimento, serão 77 agências no Rio com horário especial nos dias 18, 19 e 20. A lista das unidades está em fgts.caixa.gov.br.

Para os trabalhadores com direito a receber o valor complementar e que não são nascidos em novembro e dezembro, a retirada poderá ser feita a partir da próxima sexta-feira, dia 20.