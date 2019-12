O DIA lista sete locais que oferecem ceia pronta do Ano Novo

Depois do sucesso das ceias prontas no Natal, ainda dá tempo de encomendar o mesmo serviço para o Ano Novo. No entanto, quem quiser aproveitar ao máximo as comemorações deve ficar atento aos prazos dos pedidos, já que hoje é a última chance de fazer a encomenda em alguns dos sete estabelecimentos que O DIA reuniu para os leitores. Com R$ 100 dá para garantir uma ceia para até seis pessoas. A aposentada Sônia Cardoso, 65 anos, moradora do bairro Maracanã, contratou o serviço para a ceia de Natal e recomenda a praticidade oferecida. "O tempo ganho para fazer uma decoração mais caprichada e não cozinhar é maravilhoso". Conforme Sônia lembra, há muitas opções de serviços de ceia, com variedades e gostos para diversos bolsos: "Ter pratos super bem decorados e opções de saladas, pratos quentes e sobremesas sem precisar ir para a cozinha é simplesmente sensacional. E não sai por um preço exorbitante. Só colocar as bebidas para gelar é muito bom. E ter mais tempo para se preocupar somente com as comemorações não tem preço". Além de aproveitar bem a confraternização, encomendar a ceia pode ser uma excelente estratégia para não desperdiçar alimentos e não precisar ficar o dia inteiro na cozinha, como aponta a educadora financeira Aline Soaper. "A maioria acredita que preparar a própria ceia em casa é mais econômico. Só que como não estamos acostumados a cozinhar para muita gente, é comum exagerar na quantidade dos alimentos e gastar muito no supermercado". De qualquer maneira, é preciso dar uma checada no orçamento: "Faça um planejamento e lembre-se que o Ano Novo é uma noite de celebração. Não compensa ter problemas financeiros por extrapolar nos gastos da festa", diz Aline.



Dicas para fazer uma boa compra

O primeiro passo para ter sucesso na ceia é confirmar a quantidade de pessoas que realmente vão participar da celebração. "Não encomende sua ceia para mais pessoas achando que vai faltar", orienta a educadora financeira, Aline Soaper. "É comum a pessoa confirmar a presença e faltar no dia, então não se preocupe com quem chega sem avisar."

Depois, mas antes de contratar o serviço, é recomendável que o consumidor busque indicações de pessoas que já tenham utilizado a empresa ou pessoa que deseja contratar. "Saber a opinião de quem já utilizou o serviço é fundamental, já que não dá para devolver a ceia que não vier da maneira que esperava", afirma.

Também é importante evitar fazer o pagamento total antes da entrega. Segundo a educadora financeira, a melhor solução é negociar o pagamento de uma parte do banquete na contratação e outra parte no recebimento.

Veja onde comprar

EL-GEBAL

No polo comercial Saara, a El-Gebal vende um kit de comida árabe para diversificar a festa. No pacote, vem esfihas, kibes, burrecas, homus, pasta de berinjela e pão árabe. Os valores vão de R$ 110, a R$ 200 e R$ 300 para suprir dez, 20 e 30 pessoas, respectivamente. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 99890-9595 até hoje. O frete da entrega é cobrado à parte.

MARGUTTA

O restaurante aceita encomendas para o Ano Novo, com opções como risotto de bacalhau com ervilhas por R$ 98. Os pedidos devem ser feitos até hoje. Informações sobre o menu pelo telefone (21)2259-3887.

BEIRA-MAR

A Confeitaria Beira-Mar, em Niterói, vende tanto produtos avulsos quanto kit. A ceia completa serve duas pessoas e algumas sugestões são: a New York, que custa R$ 224,90 e vem com tender crocante de mostarda e mel, a San Francisco, que sai por R$ 212,90 e oferece peito de peru. O cardápio completo está disponível em http://www.bmar.com.br/natal.pdf. Os pedidos podem ser feitos até amanhã presencialmente ou pelo telefone 3602-1070.

PÃO DE AÇÚCAR

Nas opções de ceias prontas, o consumidor do Pão de Açúcar conta com as opções Boas Festas, Completa e Clássica. A primeira serve de 4 a 6 pessoas e vem com os itens cestinhas de siri, caponata especial, lombo com molho de cebolinha e alecrim, entre outros. O preço médio por pessoa sai R$49,83. As encomendas podem ser feitas na rotisserie de cada loja Pão de Açúcar até as 12h do dia 29 para a virada do ano.

SUPERMERCADO EXTRA

No Supermercado Extra, há opções de ceia completa por menos de R$ 100. Nas opções de ceias completas, o Kit Boas Festas, que serve até 4 pessoas, custará para o cliente apenas R$ 87. Já o Kit Clássico, que serve até seis pessoas, custará R$ 199,20 ao ativar o desconto de 20% no aplicativo Clube Extra. O prazo para a encomenda é até as 12h do dia 29.

DUQUESA CONFEITARIA

Nas lojas da Duquesa Confeitaria, os produtos são vendidos separados. Para a guarnição, a farofa de abacaxi (kg) custa R$34,90. O bacalhau à portuguesa (kg) sai a R$139,90. Quanto aos aperitivos, o bolinho de bacalhau frito (kg) é vendido a R$79,90. O pudim de pão especial é R$40. Pedidos deverão ser feitos até o dia 29, presencialmente.

BAR BIG

O Bar Big aceita até o dia 30 de dezembro as encomendas para o pernil assado a la Bar Big. Ainda vem o reforço de arroz e farofa a brasileira. Tudo sai por R$ 95 e serve para cinco pessoas. A retirada deverá ser feita no local. O pedido pode ser presencial ou pelo telefone (21) 2252-9067.

Para garantir a qualidade das ofertas e das comidas

Antes de fazer as encomendas, é recomendável que o cliente planeje o cardápio que deseja consumir na ceia de Ano Novo. Isso evita compras desnecessárias e por impulso, de acordo com as dicas do Procon-RJ.

"Promoções divulgadas pelos estabelecimentos e lojas comerciais devem ser cumpridas, por isso é importante guardar os folhetos e anúncios que comprovem as ofertas", alerta a autarquia.

Além disso, também é uma boa que o cliente solicite uma lista detalhada dos itens e quantidades que estão incluídos na ceia escolhida à empresa ou pessoa que vai fornecer a ceia, acrescenta Aline Soaper.

Para não se decepcionar com o serviço contratado, "nessa hora, o consumidor não deve olhar apenas o preço, mas também a qualidade do serviço que vai receber", complementa.

