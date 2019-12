Cotas do PIS estão disponíveis para 1,37 milhão de trabalhadores no Rio

Nada melhor que ganhar uma grana a mais nesse fim de ano. Por isso, é sempre bom estar atento a benefícios que muita gente não sabe que tem direito a receber. É o caso de mais de 1,37 milhão de trabalhadores de todas as idades no Estado do Rio, que ainda não sacaram o saldo das cotas do programa do PIS. O total que está disponível na Caixa Econômica Federal para esse contingente é de R$ 2,7 bilhões. Podem sacar a cota quem possuía carteira assinada exclusivamente entre 1971 e 4 de outubro de 1988.

Quem quiser verificar se tem direito às cotas do benefício, basta acessar o site www.caixa.gov.br/cotaspis. É possível consultar os valores disponíveis para saque, locais para o saque e a documentação necessária. Também dá para fazer a pesquisa por meio do aplicativo Caixa Trabalhador ou nas agências físicas do banco.

Depois de confirmar se ainda pode sacar o dinheiro, o beneficiário deve checar o saldo livre para a retirada. Para valores de até R$ 3 mil, o trabalhador tem como usar o Cartão do Cidadão e a Senha Cidadão nos terminais de Autoatendimento para a retirada. Nas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, basta levar algum documento de identificação com foto.

Já para saque acima de R$3 mil e de cotistas que não possuem Cartão do Cidadão e Senha, a operação deve ser feita exclusivamente nas agências, mediante apresentação de identidade.

Quem for cliente da Caixa, com conta corrente ou poupança individual e com movimentação, poderá receber o crédito em conta automaticamente.

Não há prazo final para a retirada do dinheiro, conforme previsto na Medida Provisória 889/2019. Além disso, a MP facilita o saque com declaração, na hipótese de morte do titular da conta individual do PIS. Neste caso, o saldo poderá ser disponibilizado para os seus herdeiros ou sucessores.

O beneficiário legal, na condição de herdeiro, precisa comparecer a qualquer agência levando, além da identidade, um comprovante de sua condição de sucessor para fazer a transação.

COTA não é abono salarial

É preciso distinguir dois benefícios. Diferentemente da cota, o abono salarial é referente aos meses trabalhados no ano-base, com saque de até um salário mínimo (hoje R$ 998). Nesse caso, quem pode retirar o recurso deve estar cadastrado há pelo menos cinco anos no PIS.