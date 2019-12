Zé Delivery e Brahma dão desconto de 30%

E quem tem o Zé no nome vai garantir um desconto maneiro na cerveja no Zé Delivery, que resolveu homenagear seus xarás neste Natal. O aplicativo de entrega de bebidas geladas vai garantir um desconto especial para pessoas chamadas José, Maria José e outros nomes que tenham Zé como derivados nas regiões de Queimados e Mangaratiba, no Rio de Janeiro. José, Zé, Maria José, Josefina, Zélia, Joseph, Josélia, Josefa, Josemir, Josenildo, todos esses terão desconto.

E como fazer? Para ganhar basta enviar o e-mail de cadastro no app do Zé Delivery e uma foto da identidade inbox na página da plataforma no Instagram (@zedelivery) entre os dias 20 e 22 de dezembro. Os Zés ou as Zés precisam ter alguma referência ao apelido no nickname no seu perfil no Instagram. Os códigos de desconto para efetivar os pedidos e curtir com amigos e familiares serão de R$ 25 e enviados para o usuário a partir do dia 23, sendo válidos para utilização até o dia 27 de dezembro, vinculado a uma compra mínima de R$ 50.