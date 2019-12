Alternativas animam moradores da região

O DIA vem mostrando que a Petrobras tem projetos para revitalizar a região do Comperj, inclusive com a colocação de dutos que viriam da Refinaria Duque de Caxias - um projeto que estava engavetado desde 2011 - para levar lubrificantes produzidos na Baixada para a Região Metropolitana. Essa manobra permitiria a instalação de uma fábrica de lubrificantes de segunda geração no Comperj.

A notícia agradou moradores dos arredores, muitos, inclusive, esperam conseguir ou retomar o emprego no complexo. É o caso do maranhense David Ferreira, morador de Itaboraí, que O DIA mostrou no último dia 9. Há oito anos, e formado no curso de encanador industrial, David Ferreira iniciava uma nova vida no Comperj.

"Foram quatro anos passando por várias empresas que eram contratadas pela Petrobras. Eu tinha um salário muito bom. Conseguia manter as contas de casa em dia e ainda sobrava para aproveitar com a minha esposa. Infelizmente, as coisas mudaram e perdi meu emprego. E agora, depois de alguns anos desempregado, tenho esperança de conseguir um emprego novo".

Hoje, casado e com uma filha de quatro anos, o enganador industrial encontrou no mercado das plantas a oportunidade de um novo emprego. "A gente não pode ficar parado. Não posso dar espaço para o desespero. Tenho que dar continuidade à minha vida. Quando encontro uma pedra no meio do caminho, eu passo por ela e continuo a caminhada", diz.