Horários especiais de Natal: previna-se para evitar problemas

Já é véspera de Natal, mas há quem ainda tenha pendências para resolver e compras para complementar a data. Por isso, para não gastar a viagem à toa e até mesmo para se prevenir de surpresas desagradáveis, quem for às ruas deve prestar atenção aos horários de funcionamento dos estabelecimentos. A começar, o leitor que tiver que recorrer aos supermercados tem até hoje. Amanhã, em todas as redes, as unidades estarão fechadas. Nesta terça-feira, a rede de Supermercados Guanabara vai funcionar até às 18h, assim como o Pão de Açúcar, Mundial, Campeão, Inter e Prezunic. Já os supermercados Extra e SuperPrix vão até às 19h, o Assaí até às 17h e o Real até às 20h. Também é o último dia se tiver que correr aos bancos antes de ir às compras. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) definiu que, hoje, todas as agências bancárias do país funcionam entre 9h e 11h para atendimento. Amanhã, dia 25, não haverá atividade em nenhuma agência. Mas nos dois dias, todos os caixas eletrônicos funcionam normalmente. Comércio Para quem vai à luta para garantir os últimos presentes, a maioria dos shoppings funcionam até hoje. Os serviços vão das 9h às 18h nos seguintes estabelecimentos: Shopping Metropolitano Barra, Bangu Shopping, São Gonçalo Shopping, Partage Shopping São Gonçalo, Shopping Grande Rio, Shopping Jardim Guadalupe, Shopping Tijuca, Norte Shopping, Plaza Shopping de Niterói, Carioca Shopping, Caxias Shopping e Passeio Shopping. A diferença é que amanhã algumas praças de alimentação e de lazer abrirão, na média, entre as 10h e 22h. Mas é importante ressaltar que, mesmo assim, o funcionamento é facultativo. No entanto, em todos os empreendimentos, os cinemas vão funcionar de acordo com a programação estabelecida de cada um. O esquema especial de funcionamento se estende aos grandes polos comerciais de rua. No do Saara, os clientes podem fazer as últimas compras de Natal, hoje, até às 14h. Já no dia 25, todas as lojas estarão fechadas. Os frequentadores do Mercadão de Madureira, na Zona Norte, devem ficar espertos para o horário. O comércio local vai ficar aberto das 7h até às 15h, enquanto no dia de Natal, 25, as lojas não terão atendimento.



Transportes públicos do Rio seguem horário especial

Os leitores também devem ficar atentos às mudanças nos horários dos transportes públicos, que adotam rotina especial para o Natal. O MetrôRio vai funcionar normalmente hoje, véspera de Natal, de 5h até a meia-noite, e passageiros podem fazer transferência entre as linhas 1 e 2 nas estações compartilhadas entre Botafogo e Central. No feriado do dia 25, segue o esquema adotado nos fins de semana, de 7h às 23h, e transferência entre as linhas 1 e 2 deve ser realizada na estação Estácio.

Os trens da SuperVia funcionarão, hoje, com o esquema de sábado e, no dia 25, operam pelos horários de domingos e feriados. Hoje, a Estação Central do Brasil terá acesso das 4h45 às 21h10 e, no dia 25, de 5h45 às 20h35. Algumas estações e acessos estarão fechadas. Confira a lista no site da SuperVia.

O funcionamento das linhas dos corredores Transcarioca, Transoeste e Transolímpica do Consórcio BRT Rio será diferenciado durante o Natal e na véspera da data. No dia 25, vão circular as linhas que costumam rodar aos domingos. Já no dia 24, serão adotados os horários dos sábados. Para conferir os detalhes, acesse o site: http://brt.rio/noticia/brt-rio-divulga-o-funcionamento-das-linhas-nas-festas-de-fim-de-ano/.

CONFIRA

TREM DO CORCOVADO

As subidas para o Cristo Redentor seguem o horário de funcionamento normal, aproveitando o movimento de alta temporada. O Trem do Corcovado funciona das 8h às 19h, com saídas a cada meia hora, com ingressos a R$ 82 a inteira.

PÃO DE AÇÚCAR

A bilheteria do Bondinho do Pão de Açúcar fecha às 15h50 de hoje, e a última subida da Praia Vermelha para o Morro da Urca é 16h, e a última descida será às 17h. No dia 25, as atividades funcionam normalmente. O parque e a bilheteria abrem às 9h, e as subidas começam às 9h10. Os visitantes podem acessar gratuitamente o Morro da Urca a partir de uma trilha pela Pista Cláudio Coutinho.

JARDIM BOTÂNICO

As visitas ao Jardim Botânico continuam no horário de funcionamento hoje, das 8h às 18h. Amanha, dia de Natal, todas as atividades estão suspensas para as festividades.

PARQUE MADUREIRA

As atividades do Parque Madureira, na Zona Norte, não param durante o Natal e a véspera do dia. No dia 24, o parque ficará aberto em horário especial, das 5h às 18h. Já no dia 25, dia de Natal, o espaço respeita o funcionamento normal, das 5h às 22h.

AQUÁRIO DO RIO

Hoje, véspera de Natal, o AquaRio funciona em horário especial, com o encerramento das atividades às 14h, e o fechamento da bilheteria às 13h. No dia 25, dia de Natal, os passeios no aquário seguem o funcionamento normal, de 12h às 18h, e o último grupo de visitação entra 17h.

PARQUE FLORESTA DA TIJUCA

Durante o Natal, os visitantes podem passear normalmente no Parque Floresta da Tijuca. No dia de Natal e na véspera do dia, as atividades segue o horário de funcionamento normal, de 8h às 17h.

THEATRO MUNICIPAL

As visitas guiadas pelo Theatro Municipal estão suspensas nos dias 24 e 25 de dezembro, e o último dia de apresentações do ano foi na segunda-feira, dia 23.

RIO STAR

Os passeios na Rio Star, maior roda-gigante da América Latina, continuam no Natal, mas com horários especiais. No dia 24, o novo ponto turístico da Praça Mauá funciona normalmente, das 10h às 18h. No dia de Natal, as atividades começam mais tarde, de 12h às 19h.

MUSEU DE ARTE

DO RIO

As atividades do Museu de Arte do Rio estão suspensas nos dias 24 e 25 de dezembro devido às comemorações do Natal.

MUSEU DO AMANHÃ

As atividades do Museu do Amanhã estão suspensas nos dias 24 e 25 de dezembro devido às comemorações do Natal.

