Cenário econômico em apenas seis tópicos

O ano de 2019 foi marcado por muitos altos e baixos na área econômica. De um lado a pressão do governo e do mercado para realizar a Reforma da Previdência, além da minirreforma Trabalhista, para que o país retomasse o crescimento. O que ainda não se concretizou. De outro vimos a escalada da cotação do dólar, que chegou à máxima de R$ 4,24, a maior desde o Plano Real (1994), disparada do preço da carne - a arroba subiu 40% -, e a fila do desemprego, que mesmo com todas as medidas anunciadas pelo governo não recua. O Brasil tem 11,9 milhões de desempregados no trimestre encerrado em novembro, segundo o IBGE.

Mas nem tudo são más notícias: no meio de tantas dificuldades para conseguir um emprego, vimos surgir a Comunidade Católica Gerando Vidas, que tem realizado um trabalho incessante - e gratuito - de recolocação de trabalhadores no mercado. Pelo menos duas vezes por semana faz feiras de emprego com oferta de vagas.

Outro ponto positivo do ano que acaba foi o reconhecimento de alguns direitos previdenciários pela Justiça, entre eles a revisão da vida toda, que consiste em recalcular o benefício do segurado do INSS levando em conta todos os recolhimentos, inclusive os anteriores a 1994, quando o Plano real mudou a lei e passou a contar as contribuições após essa data.

O DIA listou algumas mudanças que ocorreram neste ano e que impactam diretamente a vida de todos os cidadãos. Que 2020 seja um ano melhor para todos os brasileiros, ricos e pobres.