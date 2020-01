Tarifas de táxis ficam mais caras a partir de hoje

A partir de hoje, os passageiros de táxis pagarão mais caro para utilizar o serviço no Município do Rio. As novas tarifas entram em vigor nesta quinta-feira para veículos de aluguel a taxímetro - táxis, das categorias convencional e executivo. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), a bandeirada dos amarelinhos vai subir de R$5,80 para R$ 6 (valor inicial que aparece na tela do taxímetro). No caso do quilômetro rodado em bandeira 1 (das 6h às 21h, nos dias úteis e sábado), o valor irá de R$ 2,60 para R$ 2,65. Enquanto nos trajetos feitos na bandeira 2 (praticada no período noturno de segunda-feira a sábado, das 21h às 6h, domingos, feriados e subidas íngremes, sem discriminação horária), a quantia passará de R$ 3,12 para R$ 3,18. Para ter acesso aos preços da tabela de conversão taximétrica, os taxistas precisarão acessar o site da SMTR (http://www.rio.rj.gov.br/web/smtr) onde estará disponível o catálogo com os novos valores. As informações devem ser impressas e mantidas nos veículos para apresentar aos passageiros na hora de fazer o cálculo do preço final da viagem. Essa tabela será usada temporariamente, até o que os taxímetros sejam atualizados pela secretaria. Em relação ao preço de hora parada ou de espera, o reajuste foi de R$ 32,76 para R$ 33,39. Além disso, a tarifa de volume transportado, com dimensões mínimas de 60 centímetros na maior dimensão e 30 centímetros nas menores, subiu de R$ 2,60 para R$ 2,65. TÁXIS EXECUTIVOS Quanto ao preço da bandeirada de táxis executivos, o valor permaneceu na mesma faixa de R$ 7,30. Porém, houve aumento na tarifa do quilômetro rodado, que vai passar de R$ 4,55 para R$ 4,70. No caso do valor de hora parada ou de espera, o aumento será de R$ 57,33 para R$ 59,22. A quantia de volume transportado será de R$ 2,65. Antes, era R$ 2,60. Por fim, a tarifa da tabela horária à disposição do passageiro será de R$ 135.

Publicação no Diário Oficial

Os novos valores constam em resolução na pasta, que será publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, dia 2 de janeiro. De acordo com o diretor de comunicação do Sindicato dos Taxistas Autônomos do Município do Rio de Janeiro (STAM-RJ), Alexandre Rezende, o valor do reajuste foi decidido pela Prefeitura do Rio.

"O valor do reajuste é menor do que o IPCA da inflação do nosso país em torno de 4%", afirmou o dirigente sindical.

Segundo Rezende, no ano passado, o reajuste para os amarelinhos foi de 6%. Atualmente, há 34 mil motoristas permissionários no município e outros 20 mil auxiliares.

