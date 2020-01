Veja como se livrar das ligações com ofertas de crédito consignado

Aquelas ligações chatas a qualquer hora do dia, em que são oferecidas empréstimo consignado para aposentados do INSS e clientes bancários, em geral, estão com os dias contados. Os interessados em se livrar já podem se cadastrar no serviço 'Não Me Perturbe' para deixar de receber chamadas de bancos, financeiras e correspondentes bancários. A inscrição começou ontem.

O bloqueio será efetivado 30 dias após o cliente informar telefones fixos ou móveis vinculados ao CPF. Após o prazo, os 23 bancos que participam do sistema ficam proibidos de fazer contato por telefone com ofertas de empréstimos com desconto em folha. O cadastro deve ser renovado a cada ano.

Para se verem livres das ligações, os aposentados do INSS e clientes precisam acessar o site do serviço (https://naomeperturbe.com.br/), iniciativa de autorregulação do setor bancário promovida pelo INSS, Febraban, Associação Brasileira de Bancos (ABBC), em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor. Segundo a Febraban, as instituições financeiras que aderiram correspondem a 98% da carteira de crédito do país. Uma vez feito o cadastro, o bloqueio de chamadas abrange também os correspondentes bancários, ampliando o alcance da medida.

Segundo o INSS, o sistema Não Me Perturbe não possui aplicativos para smartphones, nem envia e-mails com arquivos executáveis ou solicita dados pessoais ou bancários. O aposentado deve inicialmente se cadastrar no site com nome, CPF e e-mail e criar login com senha para acessar a página. Em seguida, pode solicitar o bloqueio.

bancos e financeiras

As instituições que aderiram ao sistema e que devem obedecer o pedido de que o segurado não quer mais receber propostas são: Agibank, Banco Alfa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banrisul, Bari, Bradesco, BMG, BRB, BV, Caixa, Cetelem, CCB Brasil, Digio, Daycoval, Facta Financeira, Financeira Alfa, Inter, Itaú, Mercantil do Brasil, Olé, PAN, Paraná Banco, Safra, Santander, Sicredi, Zema Financeira.