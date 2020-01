Quem quiser crédito deve procurar diretamente o banco

O INSS orienta que, caso exista interesse na contratação de consignado, o segurado deve procurar bancos ou financeiras para obter o crédito. E que nunca deve passar informações pessoais e de benefícios por telefone, pois este tipo de conduta pode facilitar a ação de criminosos e acarretar em fraudes no benefício.

A Autorregulação do Crédito Consignado prevê a criação de base de dados para o monitoramento de reclamações motivadas pela oferta inadequada do produto. Outra medida será a exigência de certificação de todos os integrantes da equipe do correspondente que se relacionam com o cliente durante a contratação do crédito consignado. O Banco Central exige que os correspondentes tenham pelo menos uma pessoa certificada.

Estão previstos métodos para desestimular a oferta excessiva de crédito consignado a aposentados. Com a medida, está proibida a remuneração para correspondentes em casos de refinanciamentos relacionados à portabilidade de empréstimos.

O vendedor será avaliado por meio de reclamações e ações judiciais das atuações. Os bancos terão que enviar informações até o dia 25 do mês seguinte.