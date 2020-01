Troque ou venda os livros usados

Outra possibilidade para reduzir os gastos na hora de comprar material escolar é trocar ou vender dos livros já usados. Os pais e responsáveis podem reaproveitar as publicações dos filhos mais velhos e também dos colegas da série acima. Outra opção é a compra em sebos, que vendem os livros por preços mais acessíveis.

Para os pais que não querem acumular os livros didáticos em casa, alguns colégios no fim do ano aceitam doações, caso estejam em bom estado para reuso.

Conseguir descontos nos didáticos pode ser mais complicado, porque os preços tabelados não variam entre as lojas.

"O que pesa mais no material escolar é o livro didático, isso é muito difícil de economizar, porque as tradicionais editoras brasileiras, nos últimos anos, foram compradas e incorporadas por empresas estrangeiras, sobretudo europeias. Então, os livros escolares são tabelados pelas editoras. Há não ser que a quantidade de livros a ser comprada seja extremamente grande, é muito difícil se obter descontos no valor do livro, o que existe é a possibilidade de uma condição melhor para pagamento, com mais prazos", explica o economista Gilberto Braga.