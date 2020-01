Verifique se tem o selo do Inmetro

Os materiais escolares devem ter o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro para comprovar que os itens atendem aos requisitos mínimos de segurança para evitar riscos e acidentes com crianças. Segundo o Inmetro, atualmente 25 artigos escolares são regulamentados e possuem o selo. Entre eles estão o apontador, lápis (preto, grafite e colorido), borracha e ponteira de borracha e giz de cera. Os objetos vendidos avulso, como lápis, borracha e apontador, devem ter a embalagem expositora com o selo do Inmetro próxima ao item ofertado.

Alguns pontos analisados nos materiais são a presença de substâncias tóxicas em objetos que possam ser levados à boca ou com risco de serem ingeridos ou inalados, bordas cortantes e pontas perigosas.