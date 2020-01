Ano novo, emprego novo: há mais 3,5 mil vagas abertas

Uma das resoluções de ano novo para muitos trabalhadores foi um emprego para 2020. Para quem deseja iniciar o ano e alcançar o objetivo, há mais de 3,5 mil oportunidades, entre vagas de emprego e estágios.

A Comunidade Católica Gerando Vidas promove duas ações de emprego esta semana. Hoje, no Sinttel-Rio, no Maracanã, na Zona Norte do Rio, serão 225 oportunidades. Há chances para os cargos de repositor, atendente, técnico em enfermagem e enfermeiro.

Já na quinta-feira, a ação ocorre na quadra da escola de samba Arranco, no Engenho de Dentro, com 620 vagas. Haverá oportunidades para auxiliar de serviços gerais, repositor, estoquista, operadora de caixa e auxiliar de loja. As feiras começam às 10h.

Há também oportunidades no balcão de empregos da Prefeitura do Rio. São 630 para vários níveis. Há chances para auxiliar de cozinha, limpeza ou estoque, operador de caixa, repositor e pizzaiolo.

Os interessados devem ir a um dos Centros Municipais de Trabalho e Emprego e levar identidade, CPF, carteira de trabalho e PIS.

CHANCES PARA ESTÁGIOS

Para os estagiários, há vagas no CIEE/RJ e na Fundação Mudes. No primeiro, são 1.901 oportunidades disponíveis, enquanto no segundo outras 202 vagas.

Em ambos os locais há vagas para estudantes de Administração, Ciências Contábeis e Comunicação Social, além de chances no nível Técnico e Jovem Aprendiz. Alunos devem entrar em contato com o CIEE/RJ pelo telefone (21) 3535-4545, www.ciee.org.br ou ir até a Rua da Constituição, 67, no Centro. Na Mudes, o valor das bolsas chega a R$ 1,8 mil. Inscrições pelo site https://www.mudes.org.br/.