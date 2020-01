Temporada aberta com descontos de até 70%

Rio - A temporada de liquidações já começou em algumas lojas e shoppings do Rio. Os consumidores que esperaram o ano virar para comprar aquele item mais barato, já podem aproveitar os saldões com até 70% de desconto. Entretanto, especialistas alertam para o risco de endividamento, porque nessa época do ano vêm a fatura das despesas de fim de ano, pagamento de impostos obrigatórios, como IPTU e IPVA, além da lista de material escolar.

Shoppings como o Carioca, Bangu, Santa Cruz, Recreio, Grande Rio, entre outros oferecem descontos de até 70% em vestuário, acessórios, eletrodomésticos e eletrônicos, a partir da próxima sexta, dia 10.

Já no Norte Shopping, na Zona Norte, a loja Mercatto tem peças com descontos de até 60%. Na Via Mia, na compra de duas peças, a de menor valor ganha 50% de desconto.

As lojas do Plaza Shopping de Niterói também já deram início à queima de estoque. A loja de decoração MinD, por exempo, oferece produtos com ofertas de até 57%. As marcas Adidas, Schutz, Granado, e MMartan têm produtos selecionados com até 50%.

No Mega Saldão do Partage Shopping São Gonçalo, as ofertas são de até 70% de desconto. As lojas dos segmentos de vestuário, acessórios, eletrônicos e outros artigos terão produtos em liquidação de 10 a 12 de janeiro.

Especialista em varejo, Marco Quintarelli alerta para que os consumidores não comprem apenas porque o produto está mais em conta. O ideal é colocar na balança e verificar se há necessidade de gastar, não esquecendo das outras despesas. "O consumidor precisa ficar atento para não se levar por impulso de compra. É uma questão de alerta, porque há vantagem, mas só se for necessário comprar aquele produto", afirma Marco.

Liquidação em hipermercado

A rede de hipermercados Extra está em liquidação até amanhã, com descontos de até 70% em diversas categorias. Dentre as principais apostas da rede, estão as condições especiais de parcelamento nos cartões da própria rede. Toda a seção de eletro, por exemplo, pode ser paga em até 30 vezes sem juros.





Estagiária sob supervisão de Max Leone.