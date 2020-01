Mais da metade de consumidores no estado planeja

Pouco mais da metade da população fluminense escolheu entrar o ano com pé direito, e fez algum planejamento financeiro para não comprometer as contas de começo do ano, aponta a pesquisa da Fecomércio RJ. O levantamento indica que 51,8% dos indivíduos se programaram ao longo do ano passado para pagar os gastos iniciais de 2020.

O planejamento é o principal aliado para dívidas não darem cabeça, ainda mais pelo aumento das contas no início do ano, com os impostos e custos escolares. De acordo com especialistas, o primeiro passo é anotar todos os gastos. Se tiver dívidas, também não deixe de registrar, mas procure saber os valores atualizados e prazos para quitação, porque dependendo do tempo, é possível negociar com as empresas. Outra dica é usar o 13° para se livrar de débitos antigos, e se preferir pagar à vista, use o poder de barganha para ter descontos.

Para o diretor do IFec RJ, João Gomes, a pesquisa mostrou um amadurecimento das pessoas com despesas futuras. "É positivo observar que pouco mais da metade dos entrevistados se planejaram, ao longo de 2019, para honrar os tradicionais gastos de início do ano. O planejamento financeiro é importante a fim de evitar empréstimos ou parcelamentos que vão encolher o rendimento mensal ao longo dos próximos meses", destaca Gomes.