Renegociação é saída para os consumidores cheios de dívidas

O alto índice de endividamento faz parte da realidade de muitas famílias brasileiras. Mas ainda existe uma luz no fim do túnel para quem quer tirar a corda do pescoço e deseja quitar as dívidas através de acordos. A renegociação online é uma alternativa para quem quer quitar os débitos sem sair de casa.

Bancos como o Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil e Santander são exemplos de instituições que têm serviços em plataformas digitais, no intuito de facilitar a vida dos clientes na hora de sair da inadimplência. O cliente pode analisar o acordo com calma e sem pressão. Mas lembre-se que as condições para negociação variam de acordo com cada caso.

O Banco do Brasil, por exemplo, oferece a opção "Solução de Dívidas" no menu do aplicativo. Já o portal pode ser usado até mesmo por clientes que nunca acessaram a conta corrente pela internet.

Os clientes da Caixa contam com o serviço Habitação na Mão do Cliente, nos telefones 3004-1105 (capitais), opção 7, para solucionar dívidas referentes a financiamentos de imóveis.

Mutirão de conciliação

O Banco Central deve fazer mais dois mutirões de renegociação de dívidas este ano, segundo o diretor de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta, Mauricio Moura.

Para participar dos mutirões, os indivíduos que querem renegociar suas dívidas com os bancos, precisarão fazer um breve curso de educação financeira para evitar endividamentos futuros.

Nas aulas, é possível juntar pontos que poderão ser usados pelos bancos para ofertar condições especiais para sair do vermelho. A ideia do BC é que os birôs de crédito também usem essa certificação para o cadastro positivo.