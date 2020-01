Procon RJ divulga levantamento de preços de material escolar

Rio - A Equipe de Estudos e Pesquisas do Procon-RJ, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou pesquisa de preços de itens da lista de material escolar com o objetivo de proporcionar à população uma referência dos custos desses produtos tão procurados nessa época. O levantamento foi realizado em 15 papelarias entre os dias 6 e 9 de janeiro nas seguintes áreas do Estado do RJ: Zona Oeste, Zona Sul, Baixada Fluminense, Zona Norte e Centro.

De acordo com Procon, os itens pesquisados foram: apontador, borracha, cadernos de diversos tipos, caneta esferográfica, caneta hidrográfica, cola em bastão, cola branca líquida, giz de cera, lápis de cor, lápis preto, lapiseira, marca texto, massa de modelar, papel sulfite, pintura a dedo e régua plástica.

O comparativo de preços foi realizado entre os produtos de mesma marca, que foram encontrados em pelo menos dois estabelecimentos na mesma região e que tiveram variação de valor.

Entre alguns exemplos das variações mais significativas encontradas, comparando os estabelecimentos da Zona Norte, o apontador teve uma variação de 67,50%, já o valor do caderno de uma matéria teve uma variação de 64,82%.

Na Zona Sul, o preço da borracha sofreu uma variação de 51,68%, já para o giz de cera a variação foi de 47,46%. No Centro, a lapiseira chegou a variar 40,76%, já o caderno de dez matérias variou 10%.

Na Baixada, foi encontrada uma variação de 20% para o papel sulfite, já o marca texto foi encontrado por um valor com até 50,06% de diferença. Na Zona Oeste, a caneta hidrográfica foi encontrada custando até 29,63% a mais e o caderno de dez matérias chegou a 51,58%.

Em nota, o Procon-RJ disse que "não se responsabiliza pelos preços informados, que refletem o valor praticado no momento da coleta. Estes podem sofrer variações para mais ou para menos, já que tais produtos não são tabelados".

A pesquisa completa pode ser acessada pelos seguintes links:

Endereços dos locais pesquisados

Loja Magal: Rua Sete De Setembro – L111 B

Kalunga: Rua São Bento – N°8

Caçula: Rua Buenos Aires – N°261

Endereços dos locais pesquisados

Kalunga: Rua Barata Ribeiro - N°181

Caçula: Rua Barata Ribeiro - N°503

Saraiva: Rua Lauro Miller - N°181 –L301

Endereços dos locais pesquisados

Caçula: Campo de São Cristovão - N°87

Kalunga: Rua Barão de São Francisco - N°236

Saraiva: Av. Dom Helder Câmara - N°5080

Endereços dos locais pesquisados

Papelex: Av. Ayrton Senna - N° 2041 - L

Caçula: Av. Ayrton Senna - N°5500

Kalunga: Av. Ayrton Senna - N°300 – L 1006

Endereços dos locais pesquisados

Prolar: Av. Gov. Amaral Peixoto – 49/55 – Apt. 203 e 204

Lojas Santos: Av. Gov. Amaral Peixoto N°130 - L

Kalunga: Av. Nilo Peçanha N°639