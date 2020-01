Procon Carioca faz atendimento na Penha

Para os consumidores que querem renegociar dívidas e registrar reclamações contra empresas, a equipe de atendimento do Procon Carioca estará na Penha entre de 14 a 16 de janeiro. O serviço será prestado das 10 às 16 horas, na Rua dos Romeiros 211, no calçadão do bairro.



É preciso levar identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante da compra do produto ou do serviço contratado, como boleto, nota fiscal ou recibo. As solicitações são encaminhadas para as empresas, que em no máximo 10 dias devem responder ao Procon Carioca. O consumidor recebe o retorno do órgão em até 30 dias.



O Procon Carioca também atende a população por meio do site www.rio.rj.gov.br/proconcarioca; das redes Facebook, Instagram e Twitter; do telefone 1746; e do site www.1746.rio.