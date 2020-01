Preço de material escolar varia até 67% entre lojas

A época de comprar o material escolar já começou, mas os pais e responsáveis precisam ficar atentos com os valores dos produtos e pesquisar muito. Segundo levantamento do Procon-RJ, o preço dos itens da lista pode variar de acordo com a loja e marca e a região do Rio. A diferença chega a 67%.

O especialista em varejo Marco Quintarelli aconselha que os pais negociem com os filhos a compra dos produtos com personagens. "Às vezes a criança quer uma mochila e um estojo, mas os pais têm que negociar com elas, ter um equilíbrio para minimizar o impacto no orçamento. Porque o valor aumenta de 30 a 40% com o licenciamento dos personagens", explica Marco.

Na pesquisa do Procon-RJ, a comparação de preços foi feita entre os itens da mesma marca, que foram encontrados em pelo menos duas lojas da mesma região e que tiveram variação de valor. O levantamento foi feito entre os dias 6 e 9 de janeiro nas Zonas Oeste, Sul e Norte, além do Centro e também na Baixada Fluminense.