Pan, BMG e Banrisul lideram reclamações

Os bancos Pan, BMG e Banrisul lideraram o ranking de reclamações contra instituições financeiras no quarto trimestre de 2019. De acordo com o Banco Central, foram consideradas as instituições com mais de quatro milhões de clientes.

No período, o Pan registrou índice de 127,47, a maioria relacionada à 'oferta ou prestação de informação sobre produtos e serviços de forma inadequada. O BMG aparece com 68,66 e, em terceiro, o Banrisul com 23,30. Em ambos os casos, a maioria dos clientes também reclamou a respeito de oferta ou prestação de informação sobre serviços ou produtos de forma inadequada.

O índice de reclamações é calculado com base no número de reclamações consideradas precedentes, dividido pelo número de clientes da instituição, multiplicado por 1 milhão. Na prática, quanto maior o índice, pior a classificação da instituição.

Na lista, o Santander aparece como a quarta instituição mais reclamada (índice de 22,94). Na sequência estão Bradesco (19,36), Banco do Brasil (19,06), Caixa Econômica Federal (17,19), Itaú (16,85), entre outras.