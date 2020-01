Reforma provocou filas no INSS

Rio - O secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, disse que a fila de pedidos de benefícios do INSS foi gerada pela Reforma da Previdência e que será resolvida até o fim do ano. Segundo ele, a digitalização dos serviços facilitou a requisição dos benefícios, mas falta informatizar processos internos para acelerar a concessão.

"Em 2019, a digitalização dos serviços prestados para cidadão foi da porta para fora, para o atendimento. Em 2020, nosso foco é melhorar processos internos", afirmou.



O Ministério da Economia autorizou o empréstimo de 19 empregados da Dataprev "para compor força de trabalho" no INSS. A iniciativa faz parte das soluções que o governo está desenhando para acabar com a fila de 1,3 milhão de pedidos em atraso até o fim de setembro de 2020.

Além do remanejamento de quadros de outros órgãos, foi anunciado que pretende contratar até sete mil militares da reserva das Forças Armadas para auxiliar no atendimento nas agências do INSS.



A cessão dos empregados da Dataprev saiu em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) de ontem. O ato também transfere outros 30 empregados da Dataprev para o quadro do Ministério da Economia. Nos dois casos, a cessão será por tempo indeterminado.

O governo formalizou ontem, por decreto, a inclusão da Dataprev no Programa Nacional de Desestatização (PND) para ser privatizada.