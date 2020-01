Dia da Manicure é celebrado com promoções em mercados e farmácias

O Dia da Manicure é comemorado hoje e alguns estabelecimentos estão promovendo promoções para homenagear esta profissão que embeleza a vida de muitas mulheres. A atividade só passou a ser oficialmente reconhecida no Brasil em 18 de janeiro de 2012, após a implementação da Lei federal nº 12.592.



A manicure Maria Aparecida da Silva, de 68 anos, está no ramo há 15 anos e conta que ser manicure é uma terapia, que a ajudou até mesmo a enfrentar um câncer com mais otimismo. "Nem o câncer me afastou do salão. Nunca desisti, trabalhava, fazia os exames pra operar e voltar logo", revelou Maria. *Estagiária sob supervisão de Max Leone

Confira as ofertas especiais

Na rede de supermercados Guanabara, por exemplo, o esmalte Impala está saindo a R$ 2,49. A acetona Hemafarma (100 ml) custa R$ 3,99 e a de 200 ml, R$ 7,98. Já o algodão Apolo, está disponível em três tamanhos de embalagem: (25g) por R$ 1,77; (50g) é R$ 3,12 e o de (100g) está R$ 5,72.



Já nos hipermercados Extra, os descontos nos produtos de perfumaria podem ser conferidos até o dia 22 de janeiro. O kit Mundial Personare Care com alicate para cutícula e espátula está sendo vendido por R$ 14,90. O palito para unhas Liss com seis unidades custa R$ 2,29. Mas se a pedida são os esmaltes, é possível encontrar opções da Risqué por R$ 3,69.



A Drogarias Pacheco está com ofertas exclusivas no aplicativo Viva Saúde, programa de relacionamento da rede, em esmaltes de diversas marcas e removedores. Para acessar as promoções, basta fazer o download do aplicativo e selecionar as ofertas de interesse relacionado ao perfil de consumo.

