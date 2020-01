Calendário será primeira medida

Um reajuste para recompor as perdas salariais do funcionalismo ainda não está no radar do governo Witzel. O secretário de Fazenda, Luiz Cláudio Carvalho, inclusive já afirmou isso algumas vezes.

E, como a coluna mostrou em 7 de dezembro, a ideia do governo estadual é antes de conceder reposição salarial ao funcionalismo antecipar o calendário de pagamentos das categorias do Poder Executivo.

O prazo para pagar os servidores é o décimo dia útil do mês seguinte ao trabalhado. E a política do governo é de adotar, primeiro, a antecipação, para depois implementar outras medidas.