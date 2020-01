Rio tem mais de 3,2 mil vagas

Os interessados em ingressar no mercado de trabalho podem comemorar. No Estado, são mais de 3,2 mil vagas de empregos, estágios, jovem aprendiz e técnico. Para os profissionais com mais de 60 anos, também há chances de se realocar no mercado.



A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI), oferecerá vagas de emprego, exclusivamente, para trabalhadores com mais de 60 anos. O candidato deve ir à sede da Prefeitura (Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova, prédio anexo, 9º andar, ala A) na próxima segunda-feira, dia 27, às 9h, com CPF, identidade, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e currículo.



Na segunda-feira, o CIEE ofertou 1180 vagas de estágio para Ensino Superior e 705 para Ensino Médio. Como as vagas expiram rápido, entre em contato o quanto antes pelo telefone 3535-4545 ou site (www.ciee.org.br). Além da capital, é possível encontrar vagas de estágio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para os cursos de administração, ciências contábeis, engenharias, pedagogia, química, tecnólogo em gestão de RH e tecnólogo em logística. Em Nova Iguaçu, também na Baixada, há possibilidades de estágio em administração, direito, engenharia, tecnólogo em gestão de RH, tecnólogo em marketing.







A empresa Atento disponibilizou ontem 450 vagas de emprego para o cargo de operador de atendimento, não é necessário experiência anterior. Os candidatos precisam ter Ensino Médio completo. Há possibilidade para PCDs e beneficiários reabilitados da Previdência Social. As candidaturas vão até domingo, dia 26, enviando e-mail para recrutamento@atento.com.br, com currículo, nome, cidade, telefone e DDD, ou pelo Facebook Atento Vagas e Telegram (@AtentoRecrutamentoBot).



Há mais de 640 vagas na empresa Luandre, acesse o site A Fundação Mudes oferece 260 oportunidades em diversas áreas, sendo 246 ofertas para estágio, 7 para aprendiz e 7 para pessoas com deficiência (PCD). As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são administração, comunicação social, marketing, engenharias, design, informática, ciências contábeis e sistemas de informação. Há oportunidades para os cursos técnicos e vagas de estágio para o nível médio. Os interessados devem se inscrever pelo site www.mudes.org.br.A empresa Atento disponibilizou ontem 450 vagas de emprego para o cargo de operador de atendimento, não é necessário experiência anterior. Os candidatos precisam ter Ensino Médio completo. Há possibilidade para PCDs e beneficiários reabilitados da Previdência Social. As candidaturas vão até domingo, dia 26, enviando e-mail para recrutamento@atento.com.br, com currículo, nome, cidade, telefone e DDD, ou pelo Facebook Atento Vagas e Telegram (@AtentoRecrutamentoBot).Há mais de 640 vagas na empresa Luandre, acesse o site www.luandre.com.br e faça o cadastro gratuitamente, ou baixe o aplicativo da instituição. As possibilidades são nas áreas de logística, saúde, indústria e varejo.

*Estagiária sob supervisão de Max Leone