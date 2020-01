Especificamente a Prefeitura do Rio não bateu o martelo sobre o percentual de contribuição que cobrará — hoje, a alíquota é de 11% —, de acordo com informação repassada pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (Previ-Rio) à coluna.

"As determinações da emenda constitucional estão no momento sendo estudadas pela direção do instituto, não havendo qualquer decisão ainda quanto à aplicação da alíquota, nem data prevista. De qualquer modo, será aplicada a melhor fórmula possível a fim de preservar a saúde financeira do fundo, bem como a capacidade contributiva dos servidores", informou.