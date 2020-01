Contratação de idosos em alta no Carnaval

O Carnaval deste ano vai ser a porta de entrada para pessoas acima dos 60 anos voltarem ao mercado de trabalho, depois que produtores de eventos contrataram 250 idosos para vagas temporárias durante a folia, para cargos na Marquês de Sapucaí e em festas pela cidade. A expectativa é que mais vagas sejam abertas à medida que mais empresas aderirem ao programa de empregabilidade da Prefeitura do Rio, que começou em dezembro do ano passado e já recebeu 5 mil inscrições. "Já são 250 vagas preenchidas e vamos abrir outras 150. Tem muita gente nesta faixa etária com potencial, energia e vontade de trabalhar. As empresas têm que aproveitar esta oportunidade para reinseri-los num universo do qual eles sempre fizeram parte", afirma o secretário municipal de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, Felipe Michel. Além das vagas para o Carnaval, 250 foram preenchidas em outros segmentos. A expectativa é de que mais pessoas sejam chamadas. Desempregada há dois anos, a técnica de enfermagem Enídia Rimes Mendes dos Santos, 66 anos, conseguiu uma vaga no Hospital Getúlio Vargas. "A oportunidade veio e foi muito bem-vinda. Amo trabalhar com pessoas, fazer o que faço, e estou muito feliz", conta. A primeira fase do projeto já foi encerrada e ainda não há previsão para uma nova. Pelo menos 15 empresas aderiram a proposta e vão receber o selo Amigo da Pessoa Idosa. Para o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, o decreto vai mudar o rumo dos idosos no mercado de trabalho. "Esse decreto é política pública. Ele chega para trazer ao Rio a vocação de empregar seus idosos. Ações simples como essa mudam o rumo das coisas, de forma positiva", afirmou Crivella. E o índice de desemprego entre idosos aumentou de 18,5% para 40,3% entre 2013 e 2018, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do IBGE. Ainda segundo dados, 41% dos idosos empregados trabalham informalmente. Prefeito quer transformar garis em estatutários O prefeito Marcelo Crivella anunciou que vai transformar os garis contratados até 5 de outubro de 1988 em estatutários, após o recesso parlamentar, informou o prefeito Marcelo Crivella no Palácio da Cidade. "Nós vamos transformar em estatutários os nossos garis, nós temos garis com 80 anos de idade. Eles já são aposentados no Regime Geral e continuam trabalhando, para receber R$2 mil, R$3 mil. Mas, se fossem estatutários, não precisariam trabalhar, porque com 80 anos ser gari, varrer rua na chuva, não há quem aguente. Assim que os vereadores voltarem do recesso, vamos transformar em lei e esses milhares de garis poderão ir para casa, que é uma coisa muito justa", complementa. Em novembro do ano passado, Crivella encaminhou um Projeto de Lei para a Câmara dos Vereadores, para tornar estatutários 2.400 garis. A proposta permite que os funcionários da Comlurb se aposentem com salários de R$8 mil e não com o teto do INSS, que atualmente está em R$6.101,06. Colaborou a estagiária Rachel Siston



Supermercados têm política para idosos

E não é só o Carnaval que abre oportunidades para idosos. Redes de supermercados têm programas voltados para a terceira idade e outros contratam maiores de 60 anos mesmo sem ter um projeto específico para essa idade. No Mundial, por exemplo, o programa "Todo mundo no mercado", criado a partir de uma iniciativa do prefeito da Rio, Marcelo Crivella, em parceria com a Associação de Supermercados do Rio de Janeiro (Asserj), visa estimular empresas a darem oportunidades a pessoas da terceira idade. Os candidatos devem ter Ensino Fundamental completo e disponibilidade para trabalhar até às 23h. Os candidatos interessados devem enviar o currículo para o e-mail curriculorh@supermercadosmundial.com.br ou podem levar diretamente ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da filial mais próxima da residência.

Outra rede que mantém nos seus quadros a terceira idade é o Prezunic, que tem Programa Talentos Experientes, que promove uma série de iniciativas para a capacitação e o bem-estar dos colaboradores nessa faixa de idade. Para concorrer a uma das vagas no Prezunic, é preciso acessar o site vagas.com.br/cencosudbrasil e enviar o currículo.

E foi dessa forma que, aos 82 anos, Wanderley Salim, colaborador mais idoso do Prezunic, conseguiu uma vaga de atendente no setor de salgados na loja Caxias Centro, na Baixada Fluminense. Contratado aos 71, ele garante ter energia e saúde de sobra para dar conta da função. "Confesso que me surpreendi quando me contrataram, com mais de 70, para uma função na qual eu sequer tinha experiência. Mas tiveram paciência comigo, e minha maturidade me ajudou a aprender rápido", afirma Wanderley. "Me sinto muito bem trabalhando e sei que sou exemplo para os mais jovens. Isso me deixa bastante satisfeito".

A rede SuperPrix criou um programa para quem tem mais de 50 anos. As oportunidades são para diversas áreas, como mercearia, balcão, caixa e limpeza, funções que não exigem força. A ação foi batizada de Ativa Idade. Os interessados devem enviar e-mail (recrutamento@superprix.com.br) para o RH do SuperPrix.

Já o supermercado Guanabara informou que quando há vagas a serem preenchidas o endereço de email para que os candidatos enviem os currículos é divulgado no site (www.supermercadosguanabara.com.br) no ícone "Trabalhe conosco".

3.707 vagas entre empregos e estágios

A semana começa com 3.707 vagas entre empregos e estágios. As oportunidades são para diversos níveis de escolaridade e, em alguns casos, não é exigida experiência. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação oferece 777 oportunidades, sendo 486 para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS e 291 para candidatos sem deficiência. Quem nunca trabalhou, também, tem chance.

Para se candidatar, os interessados devem ir a um dos Centros Municipais de Trabalho e Emprego com identidade, CPF, Carteira de Trabalho e PIS. Se estiverem dentro do perfil, receberão o encaminhamento e seguirão para a entrevista.

Os Centros Municipais de Trabalho e Emprego ficam nos seguintes endereços: Rua Barcelos Domingos, 162 (Campo Grande), Rua 24 de Maio, 931 (Méier), Ciad na Avenida Presidente Vargas, 1997 (Atendimentos exclusivos a PCD), Estrada do Dendê, 2080 (Ilha do Governador), Rua da América, 81 (Providência), Rua Lopes Moura, 58 (Santa Cruz), Rua Camaragibe, 25 (Tijuca) e Av. Geremário Dantas, 1400 - sobreloja 101 (Jacarepaguá)>

A Comunidade Católica Gerando Vidas fará duas feiras de emprego esta semana com oferta de 640 vagas. A primeira feira ocorre nesta terça-feira no Sindicato dos Telefônicos (Sinttel), que fica na Rua Moraes e Silva 94, no Maracanã. Serão ofertadas 150 vagas. Na quinta-feira serão 490 oportunidades ofertadas na feira que acontecerá na quadra do Arranco do Engenho de Dentro (Rua Adolfo Bergamini 198). Um dos organizadores do evento, Paulo Vasconcelos, orienta aos candidatos a levarem identidade, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado. O atendimento aos candidatos começa as 10h.

A construtora MRV tem 39 vagas em diversos cargos, inclusive na condiçãio de aprendiz e estagiário. Os candidatos podem cadastrar o currículo na página da MRV www.mrv.com.br, no ícone Trabalhe Conosco ou no site www.vagas.com.

Quem está em busca de estágio a Fundação Mudes e o CIEE têm chances nos níveis Médio e Superior. Os interessados devem se cadastrar para uma das 272 vagas no site https://www.mudes.org.br/. O valor das bolsas pode chegar até R$ 1.700.

O CIEE divulgou 1.979 vagas em todo estado. Desse total, 1.239 são para Ensino Superior e 740 para o Ensino Médio. O CIEE alerta que o quadro de vagas varia com frequência, por isso é importante checar as oportunidades em www.ciee.org.br ou comparecer à Rua da Constituição 67, no Centro.





