Caixa vai oferecer financiamento com taxa pré-fixada

A Caixa Econômica Federal vai oferecer financiamento imobiliário com taxa pré-fixada em três semanas. A informação foi passada ontem pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, ao anunciar a abertura de capital da Caixa Seguridade. Guimarães disse que a Caixa vai testar a securitização da carteira de crédito imobiliário com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). "Quando cria essa linha com IPCA, você torna possível a securitização da carteira", disse. Guimarães afirmou ainda que a instituição está muito perto de começar a abertura de capital da Caixa Seguridade.



Outra novidade apresentada pelo executivo foi a uma joint venture (parceria) na bandeira de cartões. "Será uma operação surpreendente", afirmou, durante painel em conferência do Credit Suisse em São Paulo.

Ele citou que o banco é uma potência financeira, mas pouco reconhecida. "Na Índia, dizíamos que o banco é um pouco maior que o 'state bank' do país. Mas, aparentemente, eles percebem o setor financeiro como algo do tamanho do Suriname", afirmou.

"Vendemos para apenas 1% da nossa base de clientes o seguro prestamista. Para 0,5% dos clientes, vendemos consórcio. Para 0,2%, títulos de capitalização. Como pode ter um cross selling (venda cruzada) tão baixo mesmo sendo o banco das lotéricas?", questionou Guimarães.



Segundo ele, a Caixa tem 4.200 agências, 13.200 lotéricas e 8.700 correspondentes bancários exclusivos distribuídos em todas regiões do Brasil.