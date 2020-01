No Rio, 38,4 mil aderiram ao Não me perturbe dos bancos

As ligações insistentes de telemarketing de bancos oferecendo crédito consignado, principalmente para aposentados e pensionistas do INSS, chegaram ao fim para 38.470 pessoas no Estado do Rio de Janeiro. O levantamento do serviço Não me perturbe, em vigor desde o dia 2 deste mês, foi divulgado ontem pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Em todo país foram realizados 240,7 mil pedidos de bloqueio de ligações de 2 a 26 de janeiro.



Fazer o cadastro para não receber mais ligações é muito simples: basta acessar www.naomeperturbe.com.br e preencher nome, CPF e e-mail para criar login e senha para acessar o site. Somente desta forma é possível solicitar o bloqueio das ligações. É importante acrescentar que na mesma plataforma é possível bloquear ligações de operadoras de telefonia.



Trinta dias após feito o cadastro do telefone fixo ou móvel nessa plataforma, tanto os bancos quanto os correspondentes contratados por eles não poderão fazer nenhuma oferta de operação de crédito consignado. O bloqueio valerá por um ano e o cliente poderá escolher se bloqueia instituições financeiras específicas ou ainda todo um segmento – o setor bancário e/ou telecomunicações.



"O balanço dos primeiros dias do sistema de bloqueio do Não me perturbe mostra o compromisso dos bancos integrantes da Autorregulação (do Crédito Consignado), que tem entre seus objetivos aumentar a proteção ao consumidor e combater o assédio comercial", afirma Amaury Oliva, diretor de Autorregulação da Febraban.



Os correspondentes - empresas que ligam oferecendo o serviço e intermediam a transação - que insistirem nas ligações aos clientes e tiverem histórico de práticas abusivas, segundo a Febraban, serão punidos. Segundo Oliva, os bancos irão adotar medidas administrativas com base no indicador de reclamações, que vão desde advertência e suspensão, ao fim do relacionamento dos bancos com o correspondente. "A medida é essencial para termos uma avaliação da qualidade da atuação dos correspondentes bancários, o que nos permitirá aprimorar cada vez mais a oferta do crédito consignado", afirma.



A norma prevê que os bancos que não aplicarem medidas contra o correspondente responsável por infrações poderão ser multados por conduta omissiva. As penalidades variam de R$ 45 mil até R$ 1 milhão e a arrecadação desses valores será destinada a projetos de educação financeira.



Instituições

Participam do sistema de Autorregulação as seguintes instituições: Agibank, Banco Alfa e Financeira Alfa S.A., Banco BMG, Banco Cetelem, Banco Daycoval, Banco Digio, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco Estrela Mineira, Banco Inter, Banco Mercantil e Mercantil Financeira, Bancoob, Banco Pan, Banrisul, Barigui, Bradesco e Bradesco Financiamentos, BRB – Banco de Brasília, BV Financeira, Caixa, CCB Brasil, Facta Financeira, Itaú Unibanco e Itaú Consignado S.A., Paraná Banco, Safra, Santander e Olé Bonsucesso, e Sicredi.