Venda em shopping tem alta de 7,8%

Os shoppings tiveram aumento nas vendas de 7,9% em 2019. Segundo levantamento divulgado ontem pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o faturamento chegou aos R$ 192,8 bilhões, o melhor resultado registrado pelo setor desde 2014.

A Abrasce atribuiu o bom resultado das vendas e do faturamento a um cenário econômico favorável, com inflação controlada e uma ligeira recuperação do mercado de trabalho.

A liberação dos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) - de R$ 500 por conta - também contribuiu, segundo a associação, para aquecer as vendas em shoppings ao longo do ano.

Em 2019, houve um aumento de 0,6% no número de lojas em shoppings, totalizando 105,6 mil estabelecimentos.

EXPECTATIVA

Para 2020, estão previstas, de acordo com a entidade, a abertura de 19 novos centros comerciais, sendo sete no Nordeste, cinco no Sudeste, quatro no Sul e três no Centro-Oeste. Atualmente, existem 577 shoppings em todo país.