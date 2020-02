Êxito Mentoring Experience promove imersão em empreendedorismo e negócios

Pernambuco - O Instituto Êxito de Empreendedorismo promoveu, neste último fim de semana, o Êxito Mentoring Experience, programa de mentoria cuja primeira etapa ocorreu na praia de Muro Alto, no litoral sul de Pernambuco. Os participantes do evento tiveram uma imersão intensiva em conteúdos de empreendedorismo, negócios, carreira e desenvolvimento pessoal e tiveram contato direto com grandes nomes do empreendedorismo nacional. Além do caráter empresarial, o projeto terá também um reflexo social, por meio das ações do instituto.



- Divulgação

Foram selecionados para esta primeira etapa do Experience 20 empresários de diversas cidades do Brasil que estavam em busca de impulsionar seus negócios e suas carreiras. Todos eles passaram quatro dias concentrados em uma casa na praia de Muro Alto, onde ocorreram palestras, workshops, vivências e lazer. A programação foi montada priorizando vivências e momentos marcantes, como viagens de helicópteros e passeios náuticos.

"Toda a programação e o formato do Êxito Mentoring Experience foram pensados para deixar os participantes à vontade e, ao mesmo tempo, para que tivessem acesso constante aos mentores convidados, pessoas de renome nacional que têm grandes lições a transmitir", explica o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e um dos mentores do projeto, Janguiê Diniz. "Nosso objetivo é fazer com que eles saiam dessa experiência transformados pessoal e profissionalmente, com horizontes expandidos para suas vidas e seus empreendimentos", completa.



Durante o fim de semana, os participantes assistiram a palestras de nomes como Chaim Zaher, fundador do Grupo SEB; Antônio Carbonari Netto, fundador da Anhanguera Educacional; Janguiê Diniz, fundador do Instituto Êxito de Empreendedorismo e controlador do grupo Ser Educacional; José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC); Bruno Pinheiro, especialista em Marketing Digital e fundador da Be Academy; Carol Paiffer, CEO da Atom e especialista em investimentos; Ricardo Bellino, empreendedor serial; e Marcus Marques, especialista em desenvolvimento pessoal e profissional.

- Divulgação

"Estudamos de perto com análises e reflexões sobre as necessidades do negócio e definições de estratégias de alta performance dos mentorados. Estou muito feliz em fazer essa conexão pessoal com os empresários e empreendedores e também por ajudar o Instituto, onde toda renda da mentoria será revertida em doações ao Instituto Êxito de Empreendedorismo. Empresas são resultados de pessoas, pessoas conectadas num mesmo propósito e engajadas pela causa da empresa geram resultados extraordinários; pessoas desconectadas e sem propósito causam a morte das empresas", comenta José Roberto Marques, que também é conselheiro do instituto.



Além das palestras, o Mentoring Experience é focado em mentoria. Dessa forma, os participantes tiveram a possibilidade de conversar sempre que possível com os mentores, que estiveram presentes nos quatro dias de evento. Todos os momentos eram propícios para uma troca de ideias, conhecimentos e insights.

Durante as refeições, os participantes eram divididos em grupos e podiam colocar seus projetos sob análise dos orientadores e dos demais colegas. "Mesmo com uma carreira longa, vim aqui para me reinventar, ter novas ideias e buscar novos rumos. Estar imersa em um espaço que respira empreendedorismo e ideias de negócio com certeza me trouxe um novo fôlego para seguir em meus empreendimentos", revela a empresária pernambucana Luciana Hazim, uma das participantes do evento.



O Êxito Mentoring Experience vai além. O objetivo é gerar impacto social. Os participantes fizeram uma doação no valor de R$ 50 mil ao Instituto Êxito como forma de inscrição no projeto. A arrecadação será integralmente direcionada às atividades do local, que tem como premissa impactar a vida de um milhão de jovens. "Nosso objetivo é fazer despertar nesses jovens o espírito empreendedor, que todos nós temos, uns mais, outros menos. Apenas por meio do empreendedorismo e da educação é que o Brasil poderá dar um salto de desenvolvimento, e é esse nosso objetivo: contribuir com essa evolução do nosso país", pontua Janguiê Diniz.



Além desse fim de semana imersivo, os participantes do Êxito Mentoring Experience serão acompanhados pelos mentores por mais três meses, período em que poderão dar prosseguimento a todas as ideias e propostas surgidas no evento. "Essa é uma oportunidade única na vida de qualquer empreendedor. Tenho certeza de que, ao final do processo, esses 20 participantes estarão em outro patamar de consciência sobre o que querem para suas vidas e seus empreendimentos", comenta Antônio Carbonari Netto. O projeto será finalizado em abril, com um encontro na sede do Instituto Êxito de Empreendedorismo, em São Paulo.