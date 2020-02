Estado do Rio tem mais de 2,6 mil vagas de emprego

O número de desempregados no Estado do Rio ainda é alto. São mais de 1,2 milhão de pessoas em busca de uma oportunidade para reingressar no mercado de trabalho, segundo o IBGE. Para tentar diminuir um pouco a longa fila de trabalhadores desocupados, O DIA listou empresas, feiras e concursos públicos que oferecem chances de trabalho nesta semana. São mais de 2,6 mil oportunidades. Na Luandre, por exemplo, estão abertas 786 vagas. Os salários vão de R$ 1 mil a R$ 2 mil. Os níveis de escolaridade são do Fundamental e Médio. O cadastro deve ser feito no site da recrutadora: www.luandre.com.br. Na Prefeitura do Rio de Janeiro, são 595 vagas de emprego. São oportunidades para níveis desde o Fundamental incompleto até o Superior. Para se candidatar às vagas, os interessados devem ir a um dos Centros Municipais de Trabalho e Emprego e levar identidade, CPF, carteira de trabalho e PIS. A Comunidade Católica Gerando Vidas promove amanhã um feirão de empregos na quadra da escola de samba do Arranco, no Engenho de Dentro, na Zona Norte. Serão oferecidas 530 oportunidades para área de Comércio, Serviço e Saúde. A ação começa a partir das 10h e o atendimento será feito por ordem de chegada. Já a Atento está com 350 oportunidades para atuação como operador de atendimento. Para o cargo não é exigida experiência anterior. Entre os pré-requisitos está Ensino Médio completo. As inscrições vão até o domingo. Interessado deve enviar e-mail para recrutamento@atento.com.br com currículo, nome, cidade, telefone e DDD. A Rede Walter's Coiffeur está com 27 vagas de emprego. São chances para manicures, cabeleireiros, barbeiros e esteticistas. O modelo de contratação é MEI, e os profissionais recebem um percentual do valor do serviço oferecido. Os interessados podem enviar currículo para o e-mail rh@waltercoiffeur.com.br.

Concursos públicos disponíveis

Para quem quer tentar uma vaga através de concurso público, a Prefeitura de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, oferece 304 vagas com salários entre R$ 1.195,92 e R$ 4.777,67.

São cerca de 30 cargos do Ensino Fundamental ao Superior. Entre eles motorista, guarda municipal, professor, técnico em laboratório, assistente social, fisioterapeuta, entre outros.

As inscrições devem ser realizadas no site www.institutoibdo.com.br, entre 9h de amanhã até as 23h59 do dia 6 de março.

Já o IBGE está com concurso para preencher 35 vagas temporárias no Município de Engenheiro Paulo de Frontin, para a coleta do Censo Demográfico 2020. As oportunidades são para agente censitário municipal, com salário de R$ 2,1 mil, agente censitário supervisor (R$ 1,7 mil) e de recenseador, pago por produção.

As inscrições devem ser feitas no link https://www.ibade.org.br/Concurso/434/Inicio até as 23h59 de hoje.

Além disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve convocar novos servidores este ano, de acordo com o diretor-geral, Adriano Furtado. "Nós temos um concurso ainda válido, uma turma remanescente e a nossa busca é de iniciar um processo de formação para contratar. Existe até uma previsão orçamentária para isso", acrescentou o diretor-geral.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia