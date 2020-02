INSS fecha posto e segurados dão de cara na porta

Em meio ao caos na concessão de benefícios, que tem uma fila com dois milhões de pedidos para serem analisados em todo país - no Rio de Janeiro esse número chega a 115 mil -, a Previdência Social fechou ontem um posto de atendimento na Tijuca, na Zona Norte do Rio. Ontem O DIA esteve no local e ouviu os segurados que, sem saber do fechamento, se aglomeravam na porta da Agência Uruguai. "Toda vez que precisava de informação vinha a esse posto e sempre fui bem atendido", diz o contador Humberto Oliveira, 66 anos, morador do bairro.

Na porta de vidro um cartaz com papel ofício informava que a partir do dia 4 (ontem) os atendimentos deveriam ser feitos nos postos da Praça da Bandeira (perícias médicas e benefícios por incapacidade) ou no posto Maracanã, os que não dependem de perícia. "Ontem estive aqui e não tinha nada disso. Tanto é que voltei hoje e dei de cara na porta", informa o aposentado José Luiz Santos Silva, 70, também da Tijuca. "Não deixaram nem um funcionário aqui para dar explicação e informação. Tratam a gente com descaso", critica José Luiz.

Assim como Humberto e José Luiz, outros segurados chegavam na porta do INSS e olhavam desolados o aviso do fechamento da unidade. "Fiz prova de vida duas vezes e meu pagamento não está no banco. Vim aqui na esperança de saber o que está acontecendo e o posto está fechado", diz um outro segurado que pediu para não ser identificado.

Outra segurada que foi pega de surpresa com o fim das atividades na APS foi a aposentada Maria de Fátima Pereira, 72, da Tijuca, que aproveitava o atendimento espontâneo, que não precisa de agendamento, para resolver suas pendências. "Um absurdo fechar essa agência, ela é uma das poucas que se conseguia atendimento", critica Maria de Fátima, que foi ao local para buscar informações e autorização sobre crédito consignado.

O síndico do prédio ao lado da Agência da Previdência Social (APS), Ilmor Leão, diz que logo pela manhã a logomarca da Previdência foi retirada por uma empresa terceirizada. "Chegaram cedo e tiraram a placa", conta.

Resposta do INSS

Questionado pelo fechamento da unidade, o INSS informou que a mudança será benéfica aos segurados pois as duas outras agências para onde foram transferidos os atendimentos estão em locais de mais fácil acesso. O posto fechado ontem fica na Rua Uruguai e os demais um fica na Praça da Bandeira, 96 e o outro na Rua São Francisco Xavier, 324.

A autarquia informou ainda que "os segurados do INSS já podem obter a maioria dos serviços previdenciários pelo telefone 135 ou pelo Meu INSS, no site gov.br/meuinss e no aplicativo para celular, sem precisar ir a uma unidade do INSS".

Segundo o órgão, "a junção das agências permitirá um melhor aproveitamento do espaço e irá gerar economia com aluguéis e manutenção predial".