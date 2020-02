Taxa básica de juros atinge a menor marca da história

A taxa básica de juros (selic) foi reduzida para 4,25% ao ano após o Comitê de Política Monetária (Copom), que aconteceu nesta terça quarta-feira. Esse é o percentual mais baixo da tarifa desde 1999, quando as metas para inflação entraram em vigor e deve baixar de forma geral os juros na economia brasileira.



Todas as taxas de juros no Brasil tem a Selic como base, sua queda significa uma redução dos juros que calculam desde o preço dos imóveis, até as dívidas de cheque especial e cartão de crédito. O economista Gilberto Braga explicou a ODIA que “em geral é bom pro país, estimula o investimento produtivo em novas empresas e gera emprego”.



A redução da Selic torna o cenário “bom para quem quer comprar casa própria, porque tem perspectiva da queda no juros do financiamento”, garantiu o especialista. Além de ser um momento favorável para negociar dívidas “porque a maioria das pessoas se endividaram enquanto a taxa estava alta, agora podem negociar desconto e parcelas fixas com o banco”, concluiu Gilberto.

*estagiária sobre supervisão de Martha Imenes