Risco de endividamento

"O pedido de empréstimo consignado está crescendo de forma desordenada e se tornando uma das principais formas de endividamento. É preciso tomar muito cuidado na hora de utilizar essa linha de crédito", alerta Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) e da DSOP Educação Financeira.

Domingos orienta que antes de optar por contratar um empréstimo consignado, o segurado deve ter em mente que 30% do seu ganho mensal será destinado ao pagamento do empréstimo. Ou seja, como é descontado em folha, o aposentado sequer vai ver a cor do dinheiro.

Os juros, o grande atrativo desse tipo de empréstimo, são um perigo. Mesmo com taxas baixas, a cada ano representam um quarto do valor total emprestado. Exemplo: mil reais emprestados haverá juros de R$ 250 por ano.