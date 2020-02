Prefeitura de Itaguaí divulga 754 vagas de concurso público

A Prefeitura de Itaguaí divulgou ontem o edital com 754 oportunidades de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior. As inscrições começam no dia 14 de fevereiro e atendem as áreas de educação, fiscalização, segurança e apoio administrativo. Os salários variam entre R$1.126,91 e R$16.171,50.



A seleção que foi tão esperada pelos concurseiros será realizada pela Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ). A instituição ficará responsável pelo planejamento, elaboração, impressão e aplicação das provas. Todas as avaliações serão objetivas e eliminatórias, alguns cargos contarão com provas práticas, teste de capacidade física e avaliação de títulos.







Saiba como se inscrever

As inscrições podem ser feitas pelo site www.ceperj.rj.gov.br até o dia 17 de março, também está disponível na página o edital com cargos, salários e cronograma. Aqueles que não tiverem acesso à internet poderão se cadastrar pessoalmente no período entre 14 de fevereiro e 17 de março, no horário de 10h às 16h, no Centro Educacional de Itaguaí (CEI), localizado na Rua João Rosa Gonzales, 1.242, Engenho. O candidato deverá levar o documento oficial de identidade original e comprovante de residência.

*estagiária sob supervisão de Max Leone

