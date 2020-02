Justiça tem sido alternativa para driblar atraso no INSS

Os números são alarmantes: o Estado do Rio de Janeiro tem cerca de 115 mil pedidos de benefícios empacados no INSS há mais de 45 dias. Em todo país são dois milhões de pedidos amargando a longa espera. A Justiça tem sido a saída para que centenas de segurados tenham uma resposta do INSS e até mesmo a concessão do benefício. Dados do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) mostram que o número de benefícios previdenciários concedidos via mandados de segurança no Rio de Janeiro saltou de 92, em 2018, para 2.246 no ano passado, alta de 2.341,30%.

E como pedir um mandado de segurança? Especialistas em Direito Previdenciário dão duas alternativas: pela Defensoria Pública ou com advogado particular. "O próprio segurado não tem como fazer o pedido à Justiça. É preciso de um advogado", orienta Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP).

"O mandado de segurança pode ser utilizado, inclusive, para ter uma resposta do INSS e não necessariamente para ter o benefício concedido", acrescenta Jeanne vargas, do escritório Vargas e Navarro Associados. E acrescenta: "O segurado deverá comprovar no mandado de segurança que o INSS ultrapassou o prazo legal de resposta, apresentando a cópia integral do requerimento administrativo do benefício pleiteado".

"Caso o pedido do segurado tenha ultrapassado o prazo legal de 45 dias é recomendável entrar com mandado de segurança para ter o seu direito reconhecido", acrescenta Murilo Aith, do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados.

A orientação de especialistas tem fundamento. Uma fonte de dentro da Previdência informou ao DIA que os servidores do INSS só estão dando seguimento aos requerimentos que têm mandado de segurança.