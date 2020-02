Mais de 2,8 mil vagas de emprego no Rio

Rio - Para quem está à procura de uma oportunidade para se recolocar no mercado de trabalho, o Rio está com mais de 3 mil vagas de emprego disponíveis. São chances para cargos em todos os níveis de escolaridade. A prefeitura do Rio, por exemplo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI) disponibiliza 1140 vagas para vários níveis de escolaridade, inclusive, para quem não tem experiência. Entre as oportunidades abertas há cargos de pizzaiolo, auxiliar de serviços gerais, operador de loja e auxiliar financeiro. Para se inscrever, os interessados devem ir a um dos Centros Municipais de Trabalho e Emprego com identidade, CPF, carteira de trabalho e PIS. Se estiverem dentro do perfil, receberão o encaminhamento e seguirão para a entrevista. Já a Luandre está com 693 vagas de emprego abertas. As remunerações vão de R$ 1 mil até R$ 5 mil. Entre os cargos há oportunidades para auxiliar de vendas, operador de caixa, técnico de engenharia clínica, auxiliar de vendas e gestor de vendas. O cadastro deve ser feito no site da recrutadora: www.luandre.com.br. Já a rede de lanchonete Burger King continua com processo seletivo para preenchimento de 300 vagas de emprego no Estado do Rio. Os cargos são para trabalhar como atendente, coordenador e gerente de negócios. Os interessados devem cadastrar seu currículo pelo WhatsApp (11) 94317-6360.

Oportunidades em concursos

Também há chances por meio de concursos públicos, como o da guarda municipal em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. São 200 vagas, para contratação imediatada e cadastro de reserva. Pode concorrer qualquer pessoa com Nível Médio. A inscrição vai até o dia 28 deste mês no site https://www.rboconcursos.com.br/.

Além disso, a Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde) abrirá no dia 2 de março as inscrições para 783 vagas. Os cargos são para candidatos com o Ensino Fundamental, Médio e Superior. A inscrição, exclusivamente pela internet, será das 12h do dia 2 até as 12h do dia 26 de março. O link de inscrição será www.coseac.uff.br.

