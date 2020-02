Seconci-Rio revela balanço social

Ainda em recuperação, o desempenho da Construção Civil no Rio de Janeiro segue com dificuldades, porém as perspectivas são animadoras e tudo indica que a crise será vencida em 2020. No campo social, porém, o cenário já pode ser considerado positivo. O Seconci-Rio (Serviço Social da Construção Civil do Rio de Janeiro) apresenta índices significativos e animadores. Só para se ter uma ideia, em 2019 foram fornecidos mais de 48 mil medicamentos, aplicadas 43.421 vacinas, realizadas 16.137 consultas médicas em diversas especialidades e mais de 11 mil consultas odontológicas.